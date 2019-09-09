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Медведев заявил, что к несчастью не стал химиком

09 сентября 2019, 18:39  •  59 • В России

В эти дни в Санкт-Петербург съехались россияне и иностранцы с зашкаливающим уровнем IQ. В городе проходит 21-й Менделеевский съезд. Участие в нем приняли три тысячи человек, в том числе 300 иностранных ученых, включая Нобелевских лауреатов. Поприветствовать участников из Москвы прилетел премьер Дмитрий Медведев.

Этот год объявлен ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов (Дмитрий Менделеев сделал свое открытие 150 лет назад). Научные конференции, выставки и конкурсы молодых ученых проводятся в разных странах мира, в том числе в России. Оргкомитет по проведению мероприятий в нашей стране возглавляет премьер Медведев.

Перед открытием съезда бармены угощали гостей дымящимися «химическими» коктейлями. Правда, безалкогольными.

- Пейте через трубочку, жидкий азот может обжечь гортань, - учили бармены журналистов.

Нобелевские лауреаты от коктейлей воздерживались.

- Я вспомнил, как выглядела таблица Менделеева в мои школьные годы. Я закончил школу в 1982 году. Тогда, если правильно помню, или 104, или 105 элементов было. Химию я любил, и не просто любил. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии. Но химиком я, к несчастью, не стал, - рассказ Медведев нобелевским лауреатам.

Премьер заметил, что с момента окончания им школы в области химии сделано очень много. Сейчас в таблице Менделеева уже 118 элементов.

Медведев рассказал, что Россия хочет учредить премию имени Менделеева и уже подала заявку в ЮНЕСКО.

- Каждый из двух лауреатов должен по нашему предложению получать по 250 тысяч долларов. Для талантливых исследователей, для коллективов эта премия может быть хорошим стимулом к покорению новых научных вершин. И конечно, особое значение она может иметь для молодых ученых.

- Надеюсь, наша инициатива будет поддержана секретариатом ЮНЕСКО, - заметил Медведев.

Президент Академии наук Александр Сергеев попросил Медведева создать международный государственно-частный фонд поддержки крупных научных проектов. Он объяснил это тем, что российским ученым проблематично участвовать в международных консорциумах из-за сложной политической ситуации.

Медведев идею создания фонда поддержал.

- Красивая идея. Надо ее правильным образом только «упаковать» и посчитать, конечно, сколько это будет стоить. Но на хорошее дело денег не должно быть жалко, - сказал Медведев, а потом добавил, - непростая политическая ситуация не отменяет действие периодической таблицы Менделеева. Политическая ситуация пройдет, а периодическая система останется.

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