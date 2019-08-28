Медведев заставит при четырехдневке работать 6 дней в неделю: Делягин о перспективах лёгкой жизни

Идея введения четырёхдневной рабочей недели в России наделала много шума. Уже через месяц Минтруд должен представить в правительство свою позицию. Как возможные изменения скажутся на обычной жизни? Выиграют ли от этого простые люди? Царьград обсуждает нововведения с экспертами, в том числе тема поднималась в эфире программы "Дежурный по редакции". Свою позицию высказал экономист и политолог Михаил Делягин.

Он считает, что инициатива в принципе не принесет ничего полезного, поскольку, по всей видимости, не несет в себе принципиальных отличий от системы, где олигархи зарабатывают в любом случае больше любого в России.

"Для того чтобы вы зарабатывали при сокращении рабочей недели на 1/5 часть прежнюю заработную плату, вы не должны работать на 20% эффективнее, потому что сейчас происходит ограбление населения, - дает расчет эксперт. - На любом успешном предприятии рабочие получают по-прежнему копейки, как и на соседних предприятиях, просто олигархам больше достается. Но заставить делиться олигархов – это уже другое государственное устройство. Я же не могу себе предположить, что Дмитрий Анатольевич Медведев призывает к подрыву государственного строя. К замене олигархии, олигархического капитализма и феодализма, к замене его нормальным человеческим обществом. Я же не могу такое предположить".

Кроме того, Михаил Делягин напомнил, что в России огромное количество сотрудников, которые в принципе давно уже не работают по графику 5/2. Большинство трудятся ненормированно, поскольку сама по себе работа предполагает постоянное включение в процесс.

"Огромное количество так называемого, извините, "офисного планктона" работают по шесть с половиной дней в неделю. В том числе на удаленке. Потому что у нас в технологичных сферах, требующих творчества, хотя бы минимального, произошло размывание понятия о рабочем времени. Рабочее время склеилось со свободным. И люди реально работают всё время, которое у них есть, кроме сна и еды. И даже с учетом этого благодаря созданному у нас государственному устройству люди не имеют возможности зарабатывать себе на нормальную жизнь. И вот людям с ненормированной рабочей жизнью эти сказки совершенно бессмысленны. Потому что хоть даже если Дмитрий Анатольевич Медведев совсем отменит рабочее время и введет 100%-ную безработицу, людям придется работать шесть с половиной дней в неделю. Ну или 6".