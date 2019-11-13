Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Идите с блогом: закон о физлицах-иноагентах может быть принят в ноябре
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
В ЕС поддержали запуск рынка земли на Украине
С Шойгу на танке и Жириновским на броне: Как лучше поехать Соловьёву на допрос в...
Главная / В России

Медведев заставил алтайских чиновников выйти в народ

13 ноября 2019, 14:54  •  17 • В России

В среду, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев, совершающий трехдневную поездку по Сибири, решил посмотреть, как живет русская деревня. Для этого премьер отправился в село Санниково Алтайского края (в крае 43 процента жителей сельские).

Санниково - село, на первый взгляд, вполне приличное - 4 тысячи жителей, пятиэтажки, отремонтированный дом культуры, спортплощадка и даже сквер с благодушным названием «Счастливое детство». Медведеву все это презентовали. Но черт, как водится, таился в деталях.

Когда премьер направлялся в дом культуры, чтобы провести в нем совещание по улучшению качества жизни на селе, к нему ринулась местная жительница Татьяна Кадукина.

- Дмитрий Анатольевич, помогите! - кричала она.

Служба безопасности было попыталась отстранить женщину, но она в отчаянии бухнулась на колени. Ее тут же подняли - Медведев уже шел к ней навстречу.

- У нас с 2016 года нет горячей воды, хотя своя газовая котельная! 140 квартир в трех пятиэтажках без воды! Устали ходить по инстанциям, никуда не пускают. Я инвалид второй группы, у меня бронхиальная астма, а в ванной - 10 градусов! - плача рассказывала женщина.

- Почему воды нет? - Медведев обернулся к главе сельсовета Санниково Владимиру Малофееву и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В ответ раздалось что-то невнятное.

- Я обращалась к губернатору. Его люди к нему не допускают. Умоляю, помогите!

- Безобразие, конечно, - мрачно заметил премьер. - Давайте так договоримся: я сейчас проведу совещание, а после него губернатора к вам отправлю. Хорошо?

Женщина кивнула.

- Виктор Петрович (Томенко, - Ред.) приходите, посмотрите, как у меня дома холодно. Гнобят и гнобят, сколько можно?! - голосила женщина.

- Водоснабжение нужно восстановить, поработайте с муниципальным образованием, сходите к людям, посмотрите, как это выглядит, - раздавал на совещании поручения местным чиновникам Медведев.

Обратил внимание премьер и на проблему с завалами мусора в Бийске. На днях из-за этого в городе даже ввели режим ЧС.

- Обращения идут от людей. Нужно решать... - заметил премьер.

Село Санниково внешне вполне благополучное. В ходе визита Медведева оказалось, что первое впечатление обманчиво.Фото: Елена КРИВЯКИНА

«ИЗ МОСКВЫ ДО КАЖДОГО СЕЛА НЕ ДОТЯНУТЬСЯ»

Русская деревня сегодня - это больше 37 миллионов человек.

Четверть населения страны.

- Наша задача - создать там нормальные условия для жизни. Новые фельдшерско-акушерские пункты, детсады, школы, отремонтированные ДК - такая работа должна быть повсеместной, - заметил Медведев.

Отдельно премьер остановился на проблеме медицины на селе.

- В город приезжаешь, плюс-минус приемлемый уровень в поликлиниках, в больницах. Много сделано за последнее время. А на селе ситуация другая.

Медведев напомнил, что со следующего года запустят государственную программу комплексного развития сельских территорий. В казне на это заложили около 36 миллиардов рублей.

- Из Москвы мы до каждого села с очень большими трудностями можем дотянуться, основная ответственность - на региональных властях. Нужно развивать свою экономическую базу, - заметил Медведев.

Как только закончилось совещание, алтайский губернатор в компании местных чиновников отправились месить снег. До дома Татьяны Кадукиной шли пешком несколько кварталов. Вычищенные до блеска черные ботинки чиновников скользили, снег бил в лицо. Татьяна Кадукина протянула губернатору стопку документов: местные жители даже выиграли суд, но горячую воду им так и не дали.

- Я вечером проведу специальное совещание, мы подумаем, что делать. Вам позвонят, - пообещал губернатор.

Тем временем на пороге ДК можно было наблюдать и вовсе необычную картину. Отправившихся в народ местных чиновников поджидал Медведев. Увидишь такое не часто - обычно это местные чиновники ждут федеральных. Но Медведев явно хотел довести дело до конца.

Губернатор отчеканил: воды у людей действительно нет.

- Бардак. Нужно разобраться. Возьмите на личный контроль! - поручил ему Медведев, а потом по просьбе местных жителей сфотографировался с ними на прощанье.

Медведев Заставил алтайских чиновников выйти в народ.Медведев отправил губернатора Алтайского края и руководителей села Санниково решать проблемы 140 жителей пятиэтажек, у которых дома уже три года нет горячей водыЕлена КРИВЯКИНА

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 14:54
Медведев заставил алтайских чиновников выйти в народ
12 ноября 2019, 15:54
Приходите с тетей Ангелой и дядей Эммануэлем: В Кремле не видят смысла встречаться с Зеленским тет-а-тет
13 ноября 2019, 09:54
Для одиночной стрельбы натовским патроном: какими достоинствами обладает новейший российский автомат АК-308
12 ноября 2019, 19:09
Медведев проехал по Сибири на поезде
12 ноября 2019, 15:54
Владимир Соловьев - об уголовных делах СБУ: "Нам говорили, что придет Зеленский и все изменится. Но ничего так и не меняется"
12 ноября 2019, 15:54
Путину доложили о первых уголовных делах за разворовывание средств на нацпроектах
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.