Медведев высказался об отношениях России и Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу», которая вышла в эфир 1 июня.

«Если они захотят сделать какие-то шаги, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», — сказал глава правительства, его слова приводит ТАСС.

При этом Медведев отметил, что у него нет никаких иллюзий относительно риторики новой власти и «уже сформировавшихся трендов». Однако премьер признался, что не хотел бы забегать вперед.

Также он прокомментировал исключение киевскими властями главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из числа переговорщиков с Россией. По мнению Медведева, со стороны Украины отрезать какие-либо каналы общения недальновидно.

«Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать, — уверен премьер. — Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне».

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. Позже эту информацию подтвердил представитель политика Олег Бабанин. Кроме того, сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции Зеленского по ряду принципиальных вопросов.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого новое руководство взяло курс на евроинтеграцию страны и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Россия последовательно отрицает эти обвинения, называя их неприемлемыми.