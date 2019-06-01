Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так все-таки пассивный или активный?
Без угля и нефтепродуктов: начал действовать запрет на поставки топлива из Росси...
Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике
Тoтaльная cлeжка: зачем корпорациям большие данные. Артур Хачуян
Главная / Политика

Медведев высказался об отношениях России и Украины

01 июня 2019, 18:39  •  85 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу», которая вышла в эфир 1 июня.
«Если они захотят сделать какие-то шаги, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», — сказал глава правительства, его слова приводит ТАСС.
При этом Медведев отметил, что у него нет никаких иллюзий относительно риторики новой власти и «уже сформировавшихся трендов». Однако премьер признался, что не хотел бы забегать вперед.
Также он прокомментировал исключение киевскими властями главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из числа переговорщиков с Россией. По мнению Медведева, со стороны Украины отрезать какие-либо каналы общения недальновидно.
«Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать, — уверен премьер. — Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне».
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. Позже эту информацию подтвердил представитель политика Олег Бабанин. Кроме того, сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции Зеленского по ряду принципиальных вопросов.
Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого новое руководство взяло курс на евроинтеграцию страны и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Россия последовательно отрицает эти обвинения, называя их неприемлемыми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 18:39
Медведев высказался об отношениях России и Украины
31 мая 2019, 19:54
Против Порошенко стали расследовать дело о захвате власти
31 мая 2019, 23:09
"Через эти вещи мы осознаем, из чего состоит страна": Прилепин о выборе имен для аэропортов России
01 июня 2019, 15:24
Беглов рассказал о задачах своей кампании на выборах главы Петербурга
01 июня 2019, 18:39
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
31 мая 2019, 23:09
Путин возглавил консервативное сопротивление в Европе. Это не шутка - западные СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2019, 08:54
Путин недоволен Казахстаном, а на Кавказе радикалы отжимают бизнес (Обзор.Telegram)
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "...
01 июня 2019, 02:24
"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израи...
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катас...
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 23:24
С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.