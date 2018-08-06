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Медведев: вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт"
06 августа 2018, 11:09 • 154 • Политика
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
"Это [вступление Грузии в НАТО] может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.
Премьер также отметил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, который произошел в 2008 году и в который вступила Россия, можно было предотвратить. "Никакой неизбежности не было", - подчеркнул Медведев.
12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне отрицательно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины.
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