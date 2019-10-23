Медведев встретился с Медведчуком

Премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы российской партии.

Ранее Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов.

В марте Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.