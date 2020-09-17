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Медведев вспомнил президентские годы и упрекнул Польшу в "пещерной русофобии"
17 сентября 2020, 23:55 • 38 • Политика
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил свои президентские годы, комментируя инициированный Варшавой скандал вокруг крушения самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, которое произошло в 2010 году. Бывший глава государства упрекнул польские власти в "пещерной русофобии".
Экс-президент РФ, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвящённый скандальному заявлению Варшавы о намерении заключить под стражу троих русских граждан.
Речь об авиадиспетчерах, которые работали на аэродроме Смоленска в день крушения самолёта с лидером Польши Лехом Качиньским на борту. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года.
В тот период Медведев как раз был во главе России. Он заметил, что хорошо помнит все те события и то, с какой скорбью и сочувствием отреагировали граждане РФ на случившееся.
Экс-президент добавил, что все причины авиакатастрофы были выяснены ещё тогда. Нынешние же поползновения польских властей в сторону Москвы, по его мнению, имеют сугубо политизированный характер.
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