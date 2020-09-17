Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Политика

Медведев вспомнил президентские годы и упрекнул Польшу в "пещерной русофобии"

17 сентября 2020, 23:55  •  38 • Политика
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил свои президентские годы, комментируя инициированный Варшавой скандал вокруг крушения самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, которое произошло в 2010 году. Бывший глава государства упрекнул польские власти в "пещерной русофобии".
Экс-президент РФ, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвящённый скандальному заявлению Варшавы о намерении заключить под стражу троих русских граждан.
Речь об авиадиспетчерах, которые работали на аэродроме Смоленска в день крушения самолёта с лидером Польши Лехом Качиньским на борту. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года.
В тот период Медведев как раз был во главе России. Он заметил, что хорошо помнит все те события и то, с какой скорбью и сочувствием отреагировали граждане РФ на случившееся.
Экс-президент добавил, что все причины авиакатастрофы были выяснены ещё тогда. Нынешние же поползновения польских властей в сторону Москвы, по его мнению, имеют сугубо политизированный характер.
"Они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - написал Медведев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
17 сентября 2020, 22:05
Лукашенко: Белоруссия закрывает границу с Украиной
17 сентября 2020, 22:05
Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 21:10
Захарова назвала цель антироссийских санкций ЕС из-за Навального
17 сентября 2020, 22:05
Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании "политический камуфляж"
17 сентября 2020, 22:05
"Пещерная русофобия": Медведев оценил желание Польши арестовать наших диспетчеров
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
17 сентября 2020, 22:05
Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 22:05
Во все тяжкие: Британская колония объявила о легализации однополых союзов
17 сентября 2020, 22:05
Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании &quo...
17 сентября 2020, 22:05
Евреи вызвали Холокост? Ответы молодых американцев потрясли социологов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.