Медведев вспомнил президентские годы и упрекнул Польшу в "пещерной русофобии"

Экс-президент РФ, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвящённый скандальному заявлению Варшавы о намерении заключить под стражу троих русских граждан.

Речь об авиадиспетчерах, которые работали на аэродроме Смоленска в день крушения самолёта с лидером Польши Лехом Качиньским на борту. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года.

В тот период Медведев как раз был во главе России. Он заметил, что хорошо помнит все те события и то, с какой скорбью и сочувствием отреагировали граждане РФ на случившееся.

Экс-президент добавил, что все причины авиакатастрофы были выяснены ещё тогда. Нынешние же поползновения польских властей в сторону Москвы, по его мнению, имеют сугубо политизированный характер.