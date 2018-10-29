Медведев вспомнил, как работал в железнодорожном депо

В понедельник премьер Дмитрий Медведев побывал на старейшей железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное, где осмотрел новую российскую электричку под названием «Иволга» и провел совещание, посвященное развитию железных дорог в России.

Медведева провели по вагонам «Иволги», оборудованным, в том числе, местами для велосипедов, рассказали о системе кондиционирования и показали кабину машиниста. Со временем «Иволги», которые, как рассказали премьеру, соответствуют передовым зарубежным аналогам, хотя и состоят на 90 процентов из отечественных комплектующих, должны прийти на смену старым электричкам.

В прошлом году «Иволгу» запустили на участке Москва - Новопеределкино. А в конце 2019 – начале 2020 года «Иволги» (около 40 поездов) начнут курсировать по двум первым Московским центральным диаметрам - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. В 2019-2025 годах должны быть организованы еще 5 маршрутов: Зеленоград - Раменское, Пушкино/Королев - Раменское, Зеленоград - Подольск, Нахабино - Железнодорожный и Одинцово - Железнодорожный.

Премьер также побывал в диспетчерской станции «Бекасово-Сортировочное». Там Медведеву рассказали о планах внедрить в ближайшие годы систему беспилотного железнодорожного транспорта, в том числе и на МЦК и привели в пример станцию «Лужская», где уже есть три автоматизированных локомотива. Медведев смог в режиме реального времени проследить за движением одного из этих поездов. Как оказалось, Медведев давно и хорошо знаком с работой железнодорожных станций. Он признался, что в 1984 году работал в стройотряде в депо станции «Московская сортировочная» Октябрьской железной дороги.

- Сейчас обрабатывается больше грузов, чем в советский период, - заметил премьер на состоявшемся затем совещании.

Медведев сообщил, что объем инвестиционной программы РЖД до 2025 года составляет около 10 триллионов рублей.

- Мы планируем увеличить с 2018 по 2025 годы среднегодовые темпы роста погрузки, грузооборота, и оборот пассажирских перевозок. Если эта инвестпрограмма будет успешно реализована, вклад железнодорожного транспорта в ВВП страны увеличится почти вдвое, - сказал Медведев.

Программа предусматривает модернизацию и увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры в направлении портов Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, строительство Северного широтного хода, развитие Московского, Пермского, Саратовского транспортных узлов, строительство высокоскоростных магистралей.