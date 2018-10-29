Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Постой, паровоз!
Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Наф...
До конца маршрута осталось…
Бесхозные посылки пустили в Израиле с молотка
Главная / В России

Медведев вспомнил, как работал в железнодорожном депо

29 октября 2018, 20:24  •  113 • В России

В понедельник премьер Дмитрий Медведев побывал на старейшей железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное, где осмотрел новую российскую электричку под названием «Иволга» и провел совещание, посвященное развитию железных дорог в России.

Медведева провели по вагонам «Иволги», оборудованным, в том числе, местами для велосипедов, рассказали о системе кондиционирования и показали кабину машиниста. Со временем «Иволги», которые, как рассказали премьеру, соответствуют передовым зарубежным аналогам, хотя и состоят на 90 процентов из отечественных комплектующих, должны прийти на смену старым электричкам.

В прошлом году «Иволгу» запустили на участке Москва - Новопеределкино. А в конце 2019 – начале 2020 года «Иволги» (около 40 поездов) начнут курсировать по двум первым Московским центральным диаметрам - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. В 2019-2025 годах должны быть организованы еще 5 маршрутов: Зеленоград - Раменское, Пушкино/Королев - Раменское, Зеленоград - Подольск, Нахабино - Железнодорожный и Одинцово - Железнодорожный.

Премьер также побывал в диспетчерской станции «Бекасово-Сортировочное». Там Медведеву рассказали о планах внедрить в ближайшие годы систему беспилотного железнодорожного транспорта, в том числе и на МЦК и привели в пример станцию «Лужская», где уже есть три автоматизированных локомотива. Медведев смог в режиме реального времени проследить за движением одного из этих поездов. Как оказалось, Медведев давно и хорошо знаком с работой железнодорожных станций. Он признался, что в 1984 году работал в стройотряде в депо станции «Московская сортировочная» Октябрьской железной дороги.

- Сейчас обрабатывается больше грузов, чем в советский период, - заметил премьер на состоявшемся затем совещании.

Медведев сообщил, что объем инвестиционной программы РЖД до 2025 года составляет около 10 триллионов рублей.

- Мы планируем увеличить с 2018 по 2025 годы среднегодовые темпы роста погрузки, грузооборота, и оборот пассажирских перевозок. Если эта инвестпрограмма будет успешно реализована, вклад железнодорожного транспорта в ВВП страны увеличится почти вдвое, - сказал Медведев.

Программа предусматривает модернизацию и увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры в направлении портов Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, строительство Северного широтного хода, развитие Московского, Пермского, Саратовского транспортных узлов, строительство высокоскоростных магистралей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 04:09
Владимир Легойда о храмах Констатинопольского патриархата: Заходить в церковь и поклоняться святыням можно, причащаться - нет
29 октября 2018, 17:09
Путину рассказали о строительстве хабов "Аэрофлота" в четырех городах России
29 октября 2018, 00:54
Страна за неделю с 22 по 28 октября

29 октября 2018, 17:09
Россия создает самый быстрый вертолет в мире
29 октября 2018, 20:24
Медведев вспомнил, как работал в железнодорожном депо
29 октября 2018, 13:54
Владимир Сипягин формирует правительство по принципу «семейственности»?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
24 октября 2018, 08:54
«Царь-бомба» для США: В России назвали гарантированный способ остановить ядерную гонку
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.