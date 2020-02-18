Медведев вручил депутатам Госдумы правительственные награды

В Доме приемов правительства России состоялось вручение благодарностей. Их вручал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Наградами были отмечены 39 депутатов Государственной думы. На церемонии присутствовал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС в понедельник, 17 февраля.

Благодарности от правительства вручили первому зампредседателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николаю Валуеву, зампредседателя комитета ГД по физической культуре Валерию Газзаеву, члену комитета по международным делам Евгению Примакову, зампредседателя Госдумы Петру Толстому, председателю комитета по обороне Госдумы Владимиру Шаманову и другим.

3 февраля президент России Владимир Путин присудил премии молодым ученым в области науки и инноваций.