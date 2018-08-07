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Медведев: войну в Южной Осетии вызвало преступное поведение Саакашвили

07 августа 2018, 03:24  •  40 • Политика

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что войну в Южной Осетии в 2008 году можно было предотвратить, если бы не аморальное и преступное поведение возглавлявшего тогда Грузию Михаила Саакашвили и его приспешников. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", - подчеркнул глава кабмина. По его словам, вооруженный конфликт не был неизбежным, хотя в то время и "была высокая степень напряженности".

Медведев напомнил, что эта напряженность возникла еще в 1990-е годы. "Я вспомнил, как в 1990 году из Сочи приехал впервые в жизни на территорию Абхазии - тогда, соответственно, в составе Грузии, - рассказал Медведев. - И во время разговора с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, еще где-то я почувствовал, что у них очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне".

"Поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, - считает премьер. - Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы". По его словам, до 2008 года удавалось сбалансировать все эти негативные процессы, выступления, а также проявления насилия. "А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло, - заключил глава правительства. - Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения".

Надежда Саакашвили на США

Премьер добавил, что перед началом агрессии против Южной Осетии Саакашвили полагал, что США поддержат его "при любых раскладах".

"К тому времени [к началу войны], я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах", - отметил премьер. "Я думаю, к тому времени он [Саакашвили] уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями - в данном случае речь идет прежде всего о Соединенных Штатах Америки", - добавил Медведев. Премьер назвал имена контактировавших в то время с грузинским президентом высокопоставленных представителей США, в том числе - госсекретаря Кондолизу Райс.

Медведев рассказал и о своих контактах с Саакашвили. "Да, оно поначалу и выглядело неплохо, и во время первой встречи, когда я только вступил в должность президента, он сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить - в общем, наговорил массу приятных слов, - отметил премьер. - Я это все послушал и говорю: "Хотите развивать отношения - давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом - Грузией, мы к этому готовы".

По словам Медведева, он также говорил о готовности Москвы помочь Тбилиси и "потихоньку и аккуратно" способствовать разрешению внутреннего конфликта в Грузии. Премьер упомянул, что страна могла бы сохраниться как в форме федерации, так и конфедерации "или еще как-то" - в соответствии с выбором народов, населявших Грузию.

Российский премьер указал, что тогда Саакашвили выразил готовность к такой работе, "а потом как-то пропал". "Я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи", - сказал Медведев. По мнению главы кабмина, уже тогда это была "выработанная линия" президента Грузии.

"Он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель Российской Федерации займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично, - полагает Медведев. - Иными словами: просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там [в Грузии] идти, не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии".

Цели России
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Медведев рассказал, что Россия в августе 2008 года ставила себе цель прекратить грузинскую агрессию против Южной Осетии, а не разгромить Грузию или наказать ее тогдашнего президента Саакашвили. 

Отвечая на вопрос, почему российские войска во время событий августа 2008 года не пошли на Тбилиси, остановившись в нескольких десятках километров от грузинской столицы, Медведев отметил, что цель была в том, чтобы "выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок" и "предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий".

"Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", - сказал Медведев, отметив, что это дало возможность не только успокоить ситуацию в Грузии, Южной Осетии и Абхазии, "но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

"Если Вы помните, в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальявини (международной комиссии по расследованию обстоятельств войны в Южной Осетии - прим. ТАСС) была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной и они начали агрессию", - напомнил премьер. Он отметил, что были и "определенные суждения" о том, что Россия непропорционально использовала силу и так далее, но они носили оценочный характер. "Самое главное, был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнуть", - подчеркнул глава кабмина.

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При этом он еще раз отметил, что не считал правильным поддерживать высокий градус противостояния. "Именно поэтому мною как Верховным Главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну", - заключил Медведев.

Диалог с Грузией

Медведев отметил, Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. 

"Я думаю, что это (конфликт 2008 года и последовавшее за ним признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС) не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией, - заявил глава российского кабмина. - Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем".

Медведев подчеркнул, что в Грузии сейчас другое правительство. "Если говорить о карьере [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии. А с новым руководством - безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность - мы готовы выстраивать отношения", - заверил российский премьер.

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