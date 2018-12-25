Медведев внес "агентов Кремля" в санкционный список по Украине - политолог Владимир Корнилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Решение главы правительства прокомментировал для Царьграда политолог Владимир Корнилов.

Он отмечает, что санкционный список был расширен за счёт украинских "оппозиционеров" и "агентов Кремля", что стало большой неожиданностью для многих. В частности под санкции попал украинский предприниматель Вадим Новинский, который считается одним из возможных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах в марте 2019 года.

"Теперь на Украине уже пошли развивать конспирологические теории, что Россия чуть ли не специально их включает в этот список, для того чтобы их перестали называть, в общем-то, агентами Москвы", - рассказал Корнилов в интервью Царьграду.

Также значительную группу попавших под санкции украинцев составляют люди из ближайшего окружения украинского олигарха Рината Ахметова, добавляет политолог. По его словам, для этих людей внесение в российский санкционный список, на самом деле, является очень болезненным, так как многие из них имеют бизнес в России. По ним санкции ударят сильнее, чем по тем, кто попал в под санкции в первую волну.