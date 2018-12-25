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Медведев внес "агентов Кремля" в санкционный список по Украине - политолог Владимир Корнилов
25 декабря 2018, 22:39 • 41 • Политика
Премьер Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины. В санкционный список записали многих украинских "агентов Кремля", отметил политолог Владимир Корнилов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Решение главы правительства прокомментировал для Царьграда политолог Владимир Корнилов.
Он отмечает, что санкционный список был расширен за счёт украинских "оппозиционеров" и "агентов Кремля", что стало большой неожиданностью для многих. В частности под санкции попал украинский предприниматель Вадим Новинский, который считается одним из возможных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах в марте 2019 года.
Также значительную группу попавших под санкции украинцев составляют люди из ближайшего окружения украинского олигарха Рината Ахметова, добавляет политолог. По его словам, для этих людей внесение в российский санкционный список, на самом деле, является очень болезненным, так как многие из них имеют бизнес в России. По ним санкции ударят сильнее, чем по тем, кто попал в под санкции в первую волну.
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