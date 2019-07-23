Медведев уволил замглавы Ростуризма

Замглавы Ростуризма Николай Королев освобожден от должности. В распоряжении премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте правительства, говорится, что это сделано по желанию Королева.

По информации на сайте Ростуризма, Королев родился в 1967 году. Был заместителем главы Ростуризма с 2014 года, до этого был замглавы департамента туризма и региональной политики Минкультуры России и начальником отдела туризма Минкультуры России.

В феврале 2019 года главой Ростуризма была назначена Зарина Догузова, ранее возглавлявшая департамент управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям. Предыдущий глава ведомства Олег Сафонов был уволен в том же месяце.