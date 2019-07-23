Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Зеленский остановит войну в Донбассе: Националистам устроят "ночь длинн...
Из Тартуса прикрыли: Сирийские боевики из "Градов" попытались разбить ...
Погибли 52 моряка, но что произошло, не знают до сих пор: Во Франции найдена под...
В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
Главная / Политика

Медведев уволил замглавы Ростуризма

23 июля 2019, 02:24  •  35 • Политика
Замглавы Ростуризма Николай Королев освобожден от должности. В распоряжении премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте правительства, говорится, что это сделано по желанию Королева.
По информации на сайте Ростуризма, Королев родился в 1967 году. Был заместителем главы Ростуризма с 2014 года, до этого был замглавы департамента туризма и региональной политики Минкультуры России и начальником отдела туризма Минкультуры России.
В феврале 2019 года главой Ростуризма была назначена Зарина Догузова, ранее возглавлявшая департамент управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям. Предыдущий глава ведомства Олег Сафонов был уволен в том же месяце.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 21:09
В Госдуме выступили за возобновление межпарламентского диалога с Радой
22 июля 2019, 23:09
"Клон Мединского договорился": В США выпускают новый сериал о российской истории
22 июля 2019, 23:09
Погибли 52 моряка, но что произошло, не знают до сих пор: Во Франции найдена подлодка "Минерва", утонувшая при странных обстоятельствах
22 июля 2019, 06:54
Выборы в Раду: После обработки 22% протоколов у партии Зеленского 42%, Ляшко – за бортом
22 июля 2019, 19:54
Перемирие на крови: Донбасс замер в ожидании новых провокаций ВСУ
22 июля 2019, 23:09
"Смотреть в рот США - это свобода?": Пушков задал риторический вопрос разочарованному "рабами" Турчинову
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 02:24
Путин не цензурировал: Автор книги о "постправде" раскрыл причину расхожден...
23 июля 2019, 02:24
"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев своей ...
23 июля 2019, 02:09
«Уступка для Сербии»: может ли дело Харадиная стать частью торга о статусе Косова
23 июля 2019, 02:09
«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения вое...
23 июля 2019, 02:09
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.