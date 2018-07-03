|
Медведев уволил главу Росприроднадзора
03 июля 2018, 21:09 • 67 • Политика
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
"Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе", - говорится в документе.
Сидоров возглавлял Роспорироднадзор с сентября 2015 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 июля 2018, 17:54
|
29 июня 2018, 18:24
|
02 июля 2018, 06:40
|
29 июня 2018, 08:24
|
29 июня 2018, 20:24
|
02 июля 2018, 08:09
|
26 июня 2018, 22:09