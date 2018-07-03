Медведев уволил главу Росприроднадзора

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе", - говорится в документе.

Сидоров возглавлял Роспорироднадзор с сентября 2015 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.