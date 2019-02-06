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Медведев уволил главу Росавтодора по его же просьбе

06 февраля 2019, 11:54  •  91 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина. Сообщается, что увольнение было "по просьбе" самого Кельбаха.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росавтодора Сергея Кельбаха. По данным пресс-службы, отставка была по просьбе, собственно, самого Сергея Кельбаха.
Теперь на место председателя придёт бывший помощник Кельбаха — Вячеслав Петушенко. Отметим, что Кельбах с 2011 года возглавлял Росавтодор.

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