Медведев указал на выгодное сотрудничество России и Кубы

В настоящее время не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны России, как это было во времена СССР, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости». Сотрудничество должно быть выгодно, отметил премьер.

Двусторонние отношения Москвы и Гаваны носят не только дружеский, но и прагматичный характер, добавил он в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 24».

«Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может», — подчеркнул Медведев.

3 октября премьер-министр РФ встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. Также он побывал в Национальном Капитолии в Гаване, где принял участие в церемонии передачи российского флага, который разместят в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы.

В этот же день стало известно, что Москва и Гавана займутся проработкой вопроса продовольственной безопасности Кубы. Это связано с поставкой на остров зерновых и с поставкой продукции животноводства.