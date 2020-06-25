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Медведев указал на плюсы поправок к Конституции для парламента и общества
25 июня 2020, 16:00 • 42 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что поправки к Конституции расширяют участие парламента в формировании правительства страны.
Таким образом, по его словам, они развивают принцип разделения властей и расширяют его влияние в политической сфере. При этом страна продолжит оставаться президентской республикой.
«Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств при том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно, необходимо просто для ее существования», — цитирует его ТАСС в четверг, 25 июня.
Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, правительство страны назначается по предложению президента страны. Сначала выбирается премьер-министр, а потом утверждается состав кабмина. И всё это происходит без какого-либо участия Госдумы. Поправки в случае их принятия наделят парламент большими полномочиями.
Медведев также выразил уверенность, что предложенные поправки к Конституции повысят трудовые и социальные права россиян. Он отметил, что изменения в главный закон страны помогут закрепить принцип индексации и обеспечить адресный характер поддержки населения, в том числе и многодетных семей.
Внести изменения в Конституцию страны президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.
Первоначально голосование должно было состояться 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Новой датой проведения голосования стало 1 июля. Этот день станет выходным с оплатой как нерабочий праздничный день.
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