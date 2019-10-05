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Медведев указал на обкатку принципов переворотов в Латинской Америке

05 октября 2019, 00:54  •  50 • Политика
В государствах латиноамериканского региона обкатываются принципы нелегитимных переворотов и смены правительств. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего визита на Кубу.
По его словам, Соединенные Штаты «суют нос» в дела других стран. Осуществляются откровенные попытки ряда стран навязать миру свои правила, нарушающие принципы международного права, подчеркнул глава кабмина России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу Медведев встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро.
Также он побывал в Национальном Капитолии в Гаване, где принял участие в церемонии передачи российского флага, который разместят в Мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы.

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