Медведев указал на обкатку принципов переворотов в Латинской Америке

В государствах латиноамериканского региона обкатываются принципы нелегитимных переворотов и смены правительств. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего визита на Кубу.

По его словам, Соединенные Штаты «суют нос» в дела других стран. Осуществляются откровенные попытки ряда стран навязать миру свои правила, нарушающие принципы международного права, подчеркнул глава кабмина России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу Медведев встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро.

Также он побывал в Национальном Капитолии в Гаване, где принял участие в церемонии передачи российского флага, который разместят в Мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы.