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Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства
15 октября 2019, 15:39 • 16 • Политика
ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства РФ.
"Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины. Понятно, что расхождения в позициях могут быть, это нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия", - сказал он на совещании, посвященном исполнению этих поручений.
Премьер добавил, что на поиск компромисса по спорным вопросам часто "уделяет много времени, иными словами все это растягивается на годы, как и подготовка подзаконных актов, это плохо".
В новость были внесены изменения (15:23 мск) - добавлена информация по тексту; в новость была внесена правка (15:28 мск) – уточняется цитата в последнем предложении.
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