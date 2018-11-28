Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Броня крепка?: Рубку украинского катера «Бердянск» во время обстрела прошил один...
Главное — не вляпаться
Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций
Наступает ли конец контроля над вооружениями?
Главная / В России

Медведев углубился в «Арктику»

28 ноября 2018, 18:39  •  71 • В России

В среду премьер Дмитрий Медведев посетил старейшее судостроительное предприятие в России - Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Он был основан в 1856 году. С того времени завод спустил на воду больше 500 кораблей и судов. А сейчас тут строят три атомных ледокола нового поколения: головной - «Арктика» и два серийных - «Сибирь» и «Урал». Они станут самыми большими и мощными из всех построенных в мире.

Накануне визита Медведева у руководства Балтийского завода чуть не случился обширный инфаркт.

- Мне звонят и говорят: «Ледокол горит!». Оказалось, не наш, - рассказал журналистам руководитель одного из подразделений завода.

Пожар случился на ледоколе «Виктор Черномырдин», который достраивается неподалеку от Балтийского завода - на предприятии «Адмиралтейские верфи». Уже заведено уголовное дело. Следователи оценивают ущерб более чем в 1,5 миллиона рублей. Предварительная причина пожара - несоблюдение техники безопасности.

Медведев обратил на это внимание на совещании, посвященном строительству атомного ледокольного флота.

- Надо соблюдать технику безопасности. Во всех этих происшествиях, и вчера которое случилось, надо разбираться, смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовали и так далее. В любом случае это ответственность руководства предприятия. Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить, - заявил премьер.

Он также призвал жестко соблюдать сроки строительства ледоколов для Северного морского пути.

- Развитие Северного морского пути, увеличение грузооборота по нему до 80 миллионов тонн к 2024 году - один из приоритетов освоения Арктики, он обозначен в майском указе президента. Строительство новых ледоколов - ключевое условие для достижения этой цели, здесь недопустимо затягивание сроков, - отметил премьер.

Во время осмотра Балтийского завода Медведев побывал на атомном ледоколе «Арктика», который уже спущен на воду и находится на достроечной набережной завода. На этой махине ежедневно трудятся 1500 человек - занимаются внутренней отделкой, ведут пуско-наладочные работы оборудования. В конце следующего года после прохождения технических испытаний судно должно покинуть Санкт-Петербург.

Медведев поднялся на борт ледокола и осмотрел его «внутренности». Премьеру показали реакторный отсек (установки уже загружены на судно, но не заправлены), а также каюту экспедиции, где будут размещаться полярники и другие ученые. Медведеву не понравилась внутренняя отделка помещения из шпона.

- Мебелью надо заниматься, - заметил премьер.

Медведеву рассказали, что мебель была сделана в Корее.

- У нас лучше делают, однозначно, - заключил премьер.

Перед тем, как спуститься на причал, Медведев сделал на память несколько снимков ледокола на свой фотоаппарат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
71
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 21:24
«Необходимо изучить все обстоятельства»: жена начальника полиции Подольска стала обвиняемой по делу о смертельном ДТП
28 ноября 2018, 18:39
Медведев углубился в «Арктику»
28 ноября 2018, 16:54
«Любая угроза будет нивелирована»: в Крыму появится четвёртый дивизион С-400

27 ноября 2018, 19:54
Россия не нарушает международное право в Керченском проливе: Развенчиваем мифы украинской пропаганды
28 ноября 2018, 18:39
У Порошенко - сдвиг по базе
27 ноября 2018, 19:55
Дмитрий Медведев: «У Порошенко нет шансов победить на выборах президента Украины»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
27 ноября 2018, 13:24
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.