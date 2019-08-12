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Медведев удачно продал «Аурус» президенту Туркменистана

12 августа 2019, 14:39  •  104 • В России

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправился с визитом в Туркменистан, чтобы принять участие в первом Каспийском экономическом форуме. И сразу же умудрился развеять миф о смерти туркменского президента, который широко гулял по сети в последние недели.

Выяснилось, что Гурбангулы Бердымухамедов не просто живее всех живых, а еще и намерен заказать всю линейку новых российских автомобилей представительского класса «Аурус». Бердымухамедов увидел специально собранный для этого форума лимузин цвета lustre white («искрящийся белый»), и машина ему очень понравилась. Ему понравились и хороший салон, и изящный внешний вид и «правильная цена», хотя Медведев и отметил что эта конкретная машина - «простой вариант», а есть гораздо более «навороченные» - для лидеров государств. Бердымухамедов изъявил желание купить всю линейку автомобилей - лимузин, седан, внедорожник-кроссовер и микроавтобус.

- Цвет, мы знаем, белый должен быть, - отреагировал Медведев. Видимо, ему заранее доложили, что президент Туркмении запретил эксплуатацию в стране легковых авто других цветов.

- Если надо сделать заявку, то мы сделаем, - с готовностью обозначил намерения Бердымухамедов.

- Ваши слова - уже заявка, - резюмировал Медведев.

Между тем, на форуме обсуждают проблемы, может, и менее приятные, чем обновление президентского гаража, но гораздо более важные - сохранение и возрождение природных богатств Каспийского моря. Которые пока еще хищнически используются из-за неурегулированности статуса и разграничения моря. Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия, а также проинформировал, что Москва направит около 200 млрд. рублей на развитие Каспия и впадающей в него Волги. А также предложил, чтобы все проекты в этом бассейне проходили экологическую эксперизу.

СПРАВКА «КП», Что такое «Аурус».

«Аурус» - это семейство автомобилей представительского и высшего классов на единой модульной платформе, разработанных и производящихся в РФ впервые в постсоветской истории. Авто оснащены всеми современными пассивными и активными средствами защиты, обладают мощными двигателями (даже в бронированной версии в 6,5 тонны набирает скорость в 100 км/ч за 6 секунд) и повышенным уровнем комфорта.

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум.

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