Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев в должности заместителя главы Совета безопасности России останется председателем партии «Единая Россия». Об этом журналистам рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в четверг, 16 января.

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и совмещения этой позиции с позицией председателя политической партии не существует», — приводит «РИА Новости» слова Турчака.

Вместе с тем единороссы уже поддержали кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра страны. Турчак отметил, что этот человек — «высочайший профессионал с большим опытом».

По его словам, фракция «Единой России» готова не только сотрудничать с Мишустиным, но и активно работать с обновленным кабинетом министров.

15 января президент России Владимир Путин издал указ о роспуске правительства. Кроме того, он поручил членам правительства исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

В качестве претендента на пост премьер-министра российский лидер предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Роспуск правительства предваряло послание Путина Федеральному собранию. Там, он в частности, рекомендовал внести пакет изменений в Конституцию России. Например, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.