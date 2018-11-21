Медведев согласился принимать на госслужбу инвалидов

Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, которым установлена инвалидность I или II группы. Об этом он сообщил на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов в подмосковных Горках в среду. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сейчас многие инвалиды-пенсионеры не выходят на работу, поскольку пенсия инвалида I группы выше зарплаты, а пенсии сейчас индексируется лишь в случае, если человек не работает.

- Просим рассмотреть возможность с 2020 года возобновить индексацию пенсий работающим инвалидам 1 и 2 групп, - обратился Смолин к Медведеву.

Еще одно предложение касалось трудоустройства инвалидов на госслужбу.

- Это интересная идея, в том числе с точки зрения инклюзивности, поскольку чиновнику, имеющему ограничения по здоровью, будет гораздо труднее отказать человеку с инвалидностью. А потом - действительно, такие люди, которые будут на госслужбе, вполне вероятно будут работать лучше, чем многие другие, и даже подавать пример. Максим Анатольевич (глава Минтруда Максим Топилин, - Ред.) давайте с вашего министерства и начнем. Почему нет? - заметил Медведев.

Премьер также обратил внимание на проблему оборудования рабочих мест для инвалидов, а также подбора для них профессий.

- Нам нужны нормальные места для инвалидов, а не фиктивные, или места, которые были аттестованы лет 70 назад. Зачастую инвалиды трудятся на неквалифицированных работах, которые придумали при царе Горохе. А вот какой-нибудь колл-центр, где сидит человек, у которого зрения нет или какие-то другие проблемы, допустим с мобильностью, - это совершенно нормальная история, - отметил премьер.