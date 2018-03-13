Медведев считает неуместными комментарии ЕС и США о споре «Газпрома» и «Нафтогаза»

Отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» касаются исключительно этих двух сторон, комментарии США и Евросоюза неуместны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США», — цитирует РИА Новости премьера.

По его словам, ни ЕС, ни другие стороны не имеют отношения к спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Ранее в ЕС заявили, что Еврокомиссия готова возобновить трёхсторонние переговоры Россия — Украина — Еврокомиссия по урегулированию газового спора между двумя компаниями.

Ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» прокомментировали и в Госдепартаменте.