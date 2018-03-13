|
Медведев считает неуместными комментарии ЕС и США о споре «Газпрома» и «Нафтогаза»
13 марта 2018, 16:09 • 171 • Украина
Отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» касаются исключительно этих двух сторон, комментарии США и Евросоюза неуместны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев и Алексей Миллер Reuters
«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США», — цитирует РИА Новости премьера.
По его словам, ни ЕС, ни другие стороны не имеют отношения к спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Ранее в ЕС заявили, что Еврокомиссия готова возобновить трёхсторонние переговоры Россия — Украина — Еврокомиссия по урегулированию газового спора между двумя компаниями.
Ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» прокомментировали и в Госдепартаменте.
Подпишитесь на нас
171
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 марта 2018, 05:54
|
06 марта 2018, 20:09
|
11 марта 2018, 09:09
|
08 марта 2018, 11:28
|
07 марта 2018, 20:39
|
12 марта 2018, 07:54
|
11 марта 2018, 09:09