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Медведев считает неуместными комментарии ЕС и США о споре «Газпрома» и «Нафтогаза»

13 марта 2018, 16:09  •  171 • Украина
Отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» касаются исключительно этих двух сторон, комментарии США и Евросоюза неуместны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
 
Дмитрий Медведев и Алексей Миллер Reuters
 

«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США», — цитирует РИА Новости премьера.

По его словам, ни ЕС, ни другие стороны не имеют отношения к спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».  

Ранее в ЕС заявили, что Еврокомиссия готова возобновить трёхсторонние переговоры Россия — Украина — Еврокомиссия по урегулированию газового спора между двумя компаниями.

Ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» прокомментировали и в Госдепартаменте. 

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