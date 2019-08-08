"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан - наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", - сказал Медведев, отметив, что Бишкек участвует в Евразийском экономическом союзе и входит в ОДКБ.

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Киргизия исчерпала "лимит на революции". При этом он подчеркнул, что задержание Атамбаева - внутреннее дело Киргизии.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту", - сказал Медведев.

По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией. Медведев сообщил, что в четверг утром он разговаривал на эту тему с премьер-министром Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым, с которым продолжит общение также в пятницу. Кроме того, у премьер-министра РФ на 9 августа запланирована и встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. "Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся", - заметил Медведев.

"Будем надеяться, что все те процедуры, которые будут происходить, в дальнейшем будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства - и уголовного, и уголовно-процессуального, ну и самой Конституции страны, потому что там также заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят", - подчеркнул глава российского правительства. "Все остальное (что касается ситуации в Киргизии - прим. ТАСС) - это дело наших киргизских коллег", - добавил премьер-министр РФ.

"В любом случае мы рассчитываем на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения евразийского Совета глав правительств", - сказал Медведев.

Российский премьер добавил, что планирует 9 августа встретиться с руководством Киргизии. "Завтра с утра я встречусь с президентом [Киргизии], потом буду общаться с премьером, - сказал он. - Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся".