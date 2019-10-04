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Медведев: россияне всегда были готовы помочь кубинцам отстаивать общие ценности

04 октября 2019, 06:39  •  82 • Политика

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Граждане России всегда были готовы прийти на помощь кубинцам, чтобы вместе отстаивать общие ценности. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на церемонии передачи Мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы государственного флага России и мемориальной доски в честь российских специалистов, участвовавших в реставрации Национального Капитолия.

Он отметил, что Куба "для всего мира стала символом свободы и независимости". "На протяжении всего пути развития государства кубинцы чувствовали поддержку народа России", - добавил Медведев. Он напомнил, что еще в конце девятнадцатого века трое русских добровольцев - Петр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Милентьев присоединились к отряду генерала Антонио Масео, который воевал с испанской армией в западных районах Кубы.

"Их героизм и помощь - это яркий пример того, что люди из нашей страны всегда были готовы прийти на помощь кубинцам, чтобы вместе отстаивать общие ценности. В память о русских добровольцах мы передаем кубинской стороне российский флаг для установке в Мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы", - заявил премьер-министр РФ. Он добавил, что российская сторона передает Кубе памятную доску, посвященную восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия и реставрации статуи Республики. "Эти сложнейшие проекты воплотили в жизнь российские специалисты, и это является еще одним свидетельством настоящей дружбы, которая связывает наши народы", - отметил Медведев.

Российский премьер выразил уверенность, что "и нынешние, и будущие поколения кубинцев, все иностранные гости, которые приезжают в Гавану, будут восхищаться уникальностью архитектуры Национального Капитолия и красотой статуи Республики". Завершая свою речь, он поблагодарил участников церемонии на испанском языке: "Спасибо большое! Muchаs gracias".

Расположенный в Капитолии мавзолей воздвигнут в память о подвиге борцов за освобождение острова от колониализма. По прибытии сюда Медведев возложил венок к подножию Могилы неизвестного борца за независимость Кубы. В центральной части зала горит Вечный огонь - дань памяти подвигу кубинцев, отдавших жизни в борьбе за независимость. По периметру расставлены флаги государств, чьи граждане погибли в борьбе за освобождение Кубы. К подножию могилы каждую неделю возлагают свежий венок от имени первого секретаря ЦК Компартии страны Рауля Кастро.

Национальный Капитолий

Капитолий - одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей Гаваны, построен в 1929 году для размещения в нем кубинского парламента. Своим внешним обликом здание напоминает вашингтонский Капитолий, однако не является его копией. Гаванский Капитолий имеет также сходство с парижским Пантеоном и Собором Святого Петра в Риме. После победы революции в 1959 году здание использовалось в качестве конгресс-центра и было открыто для посетителей.

В центральную часть здания ведет "Лестница чести", в ее верхней части, по обеим сторонам от входа, стоят скульптуры из зеленого флорентийского мрамора, олицетворяющие труд и добродетель. Парадный вход в Капитолий представляет собой три масштабные двери из кованой бронзы, украшенные барельефами, на которых изображена история борьбы кубинского народа против испанских колонизаторов.

Под верхней точкой купола на полу находится большая звезда, выложенная цветным мрамором - так называемый "нулевой километр", служащий точкой отсчета всех расстояний на острове. В глубине зала возвышается олицетворяющая Кубу величественная фигура женщины с копьем и щитом - статуя Республики. Высотой в 14 м и весом в 30 тонн, она является одной из крупнейших в мире, расположенных в помещении.

В 2010 году в Капитолии начались масштабные реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени. По их окончании в историческое здание планируется полностью перевезти кубинский парламент. Работы по восстановлению и золочению купола и статуи Республики проводит российская сторона, их планируется завершить к празднованию 500-летия Гаваны.

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