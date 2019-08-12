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Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспия

12 августа 2019, 11:09  •  19 • Политика

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Россия в ближайшее время завершит ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной странами "каспийской пятерки" (РФ, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения) в августе 2018 года.

"Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

Он назвал подписание конвенции историческим событием и подтверждением того, что прикаспийские страны могут находить взаимовыгодные решения "без навязанных со стороны рецептов", и уважая интересы друг друга. По его словам, задача форума - дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках "каспийской пятерки" эффективным и современным механизмом делового и торгово-экономического взаимодействия, подкрепить важные политические решения конкретными взаимовыгодными проектами. Медведев подчеркнул, что сбалансированная правовая база для развития этого сотрудничества уже сформирована.

Медведев при этом отметил, что обсуждение экономических и экологических вопросов, касающихся Каспийского региона, невозможно отделить от темы вызовов и угроз, с которыми сталкиваются все прикаспийские страны. Среди них - терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и неконтролируемая миграция.

"Мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах", - сказал премьер-министр РФ.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года. Президент РФ Владимир Путин в июле внес документ на ратификацию в Госдуму.

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