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Медведев: Россия готова развивать сотрудничество с Китаем по всем направлениям
17 сентября 2019, 18:09 • 22 • Политика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности дальнейшего развития сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания 24-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
"В ходе встречи мы обменялись мнениями о ключевых направлениях сотрудничества, затронули вопросы сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", с докладами выступили сопредседатели межправкомиссий, которые курируют развитие отношений в экономической, энергетической, инвестиционной и гуманитарных сферах, - отметил Медведев. - Мы настроены, конечно, и на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях, достижение конкретных взаимовыгодных результатов".
По мнению Медведева, состоявшиеся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном продемонстрировали, что "российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап". "Мы поддерживаем тесный диалог, расширяются и наполняются новым содержанием двусторонние практические связи. Это особенно значимо в тот год, когда мы отмечаем 70-летие установления дипотношений между нашей страной и КНР", - добавил Медведев.
Глава правительства РФ выразил признательность своему визави за конструктивный и дружественный подход к работе. Он добавил, что этот подход был зафиксирован в совместном коммюнике, принятом по результатам переговоров.
Подписание соглашений
Медведев с удовлетворением отметил, что по итогам встречи был подписан солидный пакет соглашений, состоящий практически из двух десятков документов.
"Это, действительно, значимые документы. Я бы отметил специально документы, которые касаются взаимодействия в научной сфере, в области космоса, ну и Министерство экономического развития и Министерство коммерции приняли дорожную карту по стимулированию и развитию взаимной торговли товарами и услугами до 2024 года", - привел пример Медведев. Он также обратил внимание на ряд коммерческих соглашений, касающихся сферы нефтехимии, производства синтетических материалов нового поколения, создания совместного фармпредприятия и т. д. По оценке главы российского правительства, Россия и Китай также успешно реализуют проекты в энергетической сфере. Он напомнил, что строительство газопровода из России в Китай по восточному маршруту практически завершено. "В конце года он будет принят в эксплуатацию", - сказал Медведев.
По его словам, в стадии согласования находятся планы совместного производства дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета.
"Мы последовательно работаем над устранением барьеров, которые ограничивают развитие торговли сельхозпродукцией. Речь идет о поставках в Китай российской сои, пшеницы и ряда других культур", - добавил он.
Развитие гуманитарного сотрудничества
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Медведев заявил о намерении продолжать взаимодействие в области образования, искусства, спорта, туризма.
Он напомнил, что в Москве в прошлые выходные прошел фестиваль Китая, посвященный 70-летию российско-китайских дипломатических отношений. Медведев поздравил китайских партнеров с этой юбилейной датой и пожелал им дальнейших успехов. По мнению российского премьера, особую важность приобретают повышенный интерес молодежи к культурным традициям и русскому и китайскому языкам. Он констатировал расширение молодежных и студенческих обменов, а также реализацию совместного российско-китайского университета на базе МГУ и Пекинского политехнического университета в Шэньчжэне.
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