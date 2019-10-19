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Медведев: Россия готова оказывать поддержку Сербии в сохранении суверенитета

19 октября 2019, 20:24  •  42 • Политика

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и готова оказывать поддержку Сербии в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Народной скупщине Сербии.

"Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности", - сказал Медведев, добавив, что Москва заинтересована "исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы (в регионе) на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244".

"Мы хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной, и стремимся развивать отношения со всеми государствами (региона)", - добавил российский премьер. Медведев отметил, что исторически народы России и Сербии связывают особые отношения, и они не изменились.

Российский премьер подчеркнул, что укрепление позиций суверенных государств не противоречит модели глобализации, но основой государственности остается самобытность и память народов о своих корнях.

"Укрепление позиций суверенных государств, отстаивание национальных интересов в мировых делах не противоречит модели глобализации, открытого общества. Но самобытность, память народов о своих корнях остается основой любой государственности и сербской государственности в том числе, это очевидно. И нашей российской государственности. Как бы нам не старались доказать обратное", - сказал Медведев.

Сохранить правду

Говоря о 75-летии освобождения Белграда от нацистских захватчиков, премьер отметил, что от таких сражений, как битва за Белград, зависела судьба не только Европы, но в значительной степени и всего мира. "Это событие одинаково дорого двум нашим народам. Это были кровопролитные и очень тяжелые бои, около 8 тыс. советских солдат и офицеров покоятся в вашей земле, и свыше 4 тыс. погибли только во время Белградской операции. Для нас очень важно, что в Сербии помнят их героизм и мужество, бережно ухаживают за могилами советских солдат. Вся Россия вам искренне за это признательна", - сказал Медведев.

Премьер-министр России также подчеркнул, что высоко ценит стремление руководства Сербии сохранить правду о Второй Мировой войне, "противостоять тому, что сегодня называют сознательным искажением истории". "Сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, а палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями. А открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, потому что оно подрывает важнейшие принципы международных отношений, которые как раз и были выработаны после Второй Мировой войны", - указал глава российского правительства.

Он выразил уверенность, что "цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелигитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные", - заявил он. Медведев отметил, что все это "создает условия для напряженности, для конфликтов, и в конечном счете ведет к нестабильности во всем мире".

Соглашение между ЕАЭС и Сербией

Премьер-министр РФ также объявил, что рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией 25 октября.

"Буквально через несколько дней, 25 октября мы ожидаем в Москве вашего председателя правительства, госпожу Ану Брнабич. Я надеюсь, что наше общение закончится подписанием соглашения о свободной торговле между Республикой Сербия и Евразийским экономическим союзом", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Союз, выстраиваемый РФ с партнерами, основан на прагматизме и соблюдении интересов друг друга, а ЕАЭС - не закрытый клуб. Напротив, он активно развивает международные связи, поддерживает отношения с огромным количеством государств.

Говоря о преимуществах свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, Медведев назвал это воплощением практического сотрудничества. "Это упростит доступ сербской продукции на масштабный евразийский рынок, это больше 180 млн человек, и привлечет в экономику Сербии новых инвесторов и новых партнеров", - добавил он.

Медведев выразил уверенность, что планы Белграда по сближению с европейскими партнерами не приведут к искусственному торможению двустороннего сотрудничества. "Мы надеемся, что эти планы только помогут его выстраивать, несмотря на то, что страны общего соседства на пространстве СНГ по-разному настроены к сотрудничеству такого рода и зачастую навязывается просто безальтернативный выбор - или на Запад идти, или на Восток", - прокомментировал он.

Оборонный потенциал республики

Премьер-министр России отметил, что демонстрация военной техники и возможностей вооруженных сил на параде в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов продемонстрировали рост обороноспособности страны и ее экономического потенциала.

"Сегодняшнее наше общение началось в момент демонстрации военной техники, парада, который проводился вооруженными силами. Хочу отметить, что внешне это все смотрелось весьма и весьма достойно, отражает рост экономики Сербии, а стало быть - возможность укреплять ее обороноспособность и безопасность. То, за что и вы, как президент страны, отвечаете. Так что примите мои поздравления именно и по этому поводу", - заявил Медведев на встрече с Вучичем.

Он подчеркнул, что экономическое взаимодействие РФ и Сербии складывается хорошо.

"Мы провели переговоры по экономике, у нас, действительно, все хорошо, товарооборот растет, инвестиции накапливаются... В общем, к такой знаменательной дате, которая связывает наши народы, мы подошли с хорошим результатом", - отметил российский премьер, поблагодарив президента за приглашение посетить Белград и гостеприимство принимающей стороны.

"Привет вам и наилучшие пожелания от президента Путина", - добавил Медведев.

Вучич, со своей стороны, также затронул тему интенсивности российско-сербских экономических связей. "По поводу экономических отношений, я думаю, что нам надо что-то лучше делать, развивать, укреплять. Но все в порядке: товарооборот растет и по вопросу газопровода ("Турецкий поток" - прим. ТАСС) все хорошо. По остальным вопросам еще лучше, если это можно сказать", - добавил сербский лидер с улыбкой.

Он также выразил признательность российской стороне за позицию по вопросу суверенитета Сербии. "Большое спасибо вам, большое спасибо президенту Путину за поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Сербии", - заявил Вучич.

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