Медведев решил судьбу пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил судьбу минимального и максимального размера пособий по безработице на 2020 год. Суммы были опубликованы в постановлении правительства, размещённом на сайте правовой информации в пятницу, 8 ноября.

Минимальный размер пособий остался на уровне 1,5 тысячи рублей, а максимальный - в 8 тысяч рублей. При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составил 11 280 рублей. До этого размер пособия равнялся 4,9 тысячи рублей.

Напомним, что по данным Минтруда, во втором квартале 2019 года количество официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста увеличилось по сравнению с первым кварталом на 9 тысяч и составило 122 тысячи человек.