Медведев разрешил: В Бузулукском бору вот-вот начнут добывать нефть, экологи бьют тревогу

В российском национальном парке Бузулукский бор готовятся добывать нефть. Разработку планируют начать уже в конце сентября, сообщают учёные Русского географического общества (РГО).

Заповедные места под добычу нефти в 2019 году отдал премьер-министр Дмитрий Медведев. Нефтяниками выделили ни много ни мало 1000 га Бузулукского лесничества. Русскому географическому обществу пока удалось наложить вето на разработку лишь в двух участках из четырёх.

Учёные предупреждают, что добыча нефти в этих местах приведёт к катастрофе. Однако компанию "Новый поток", которая является дочерним предприятием Антипинского НПЗ, это, похоже, не волнует.