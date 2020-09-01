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Медведев разрешил: В Бузулукском бору вот-вот начнут добывать нефть, экологи бьют тревогу
01 сентября 2020, 11:00 • 114 • Политика
В Бузулукском бору добыча нефти может начаться уже в сентябре. Защитникам национального парка удалось "отвоевать" лишь половину отданных Медведевым под разработку участков.
В российском национальном парке Бузулукский бор готовятся добывать нефть. Разработку планируют начать уже в конце сентября, сообщают учёные Русского географического общества (РГО).
Заповедные места под добычу нефти в 2019 году отдал премьер-министр Дмитрий Медведев. Нефтяниками выделили ни много ни мало 1000 га Бузулукского лесничества. Русскому географическому обществу пока удалось наложить вето на разработку лишь в двух участках из четырёх.
Учёные предупреждают, что добыча нефти в этих местах приведёт к катастрофе. Однако компанию "Новый поток", которая является дочерним предприятием Антипинского НПЗ, это, похоже, не волнует.
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