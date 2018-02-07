Медведев растоптал мечту самураев • 414 • Аналитика Российский премьер-министр Д. Медведев своим указом разрешил Минобороны РФ разместить военные самолёты на Итурупе — одном из островов, из-за которого у Японии идёт «спор» с Россией. Заграничные аналитики считают, что Кремль «растоптал» мечту японцев о «возвращении» хотя бы части Курильских островов.







Правительство РФ разрешило Минобороны использовать для базирования авиации гражданский аэродром на о. Итуруп. Соответствующее распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым.





«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — цитирует документ ТАСС.



Напомним, в 2016 году на островах Итуруп и Кунашир Москва разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Ранее, в 2015 году, там же были поставлены на боевое дежурство ЗРК «Тор-М2У».



В ноябре 2017 года Кремль принял решение создать на Курильских островах военно-морскую базу. Указанный объект будет размещён на о. Матуа.



Россия намерена развернуть военные самолёты на Курилах: премьер Медведев «присвоил» двойное назначение аэропорту на о. Итуруп, относящемуся к «спорной Курильской гряде», пишет на ресурсе Rediff.com известный эксперт М. К. Бадракумар.



Стратегическое содержание такого рода действий однозначно, считает эксперт: Москва сделала «большой шаг вперёд в милитаризации Курильских островов». Об этом говорит «развёртывание на объекте военных самолётов, беспилотных летательных аппаратов и командных систем». Аэропорт, напоминает автор, имеет достаточно протяжённую взлётно-посадочную полосу и может принимать «гигантские самолёты».



Остров Итуруп, продолжает аналитик, является одним из четырёх островов, которые были «захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны». Этот остров расположен у северо-восточного побережья Хоккайдо, самой большой префектуры Японии.



Спор о Курильских островах, которые в Японии предпочитают именовать «северными территориями», препятствует подписанию официального мирного договора между Россией и Японией, напоминает автор. И Токио немедленно «выразил озабоченность» в связи с развёртыванием российских войск на Итурупе. Главный секретарь японского кабмина Й. Суга сказал: «Мы передали по дипломатическим каналам, что это идёт вразрез с позицией нашей страны. Мы собираем информацию о поведении российских военных на северных территориях».



Истоки решения Москвы, по предположению М. К. Бадракумара, можно увидеть в контексте американской системы противоракетной обороны «Aegis», ныне развёрнутой в Японии. Дело в том, что в декабре 2017 г. японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет — в размере 46 млрд. долл. США. Выделены и средства на обследование территориальных участков, где могли бы разместиться две наземные батареи «Aegis».



Ожидается, что Япония развернёт береговую систему «Aegis Ashore» к 2023 году.



Морская версия системы «Aegis» (созданная компанией «Lockheed Martin») уже установлена на японских военных кораблях.



В Кремле отказываются принимать уверения Японии о том, что система «Aegis Ashore» предназначена для защиты от ракетных атак противника (северокорейских баллистических ракет). Об этом, напоминает автор, сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова 28 декабря 2017 года. По её словам, решение японского правительства о развёртывании американских систем противоракетной обороны «Aegis Ashore» «вызывает глубокое сожаление и серьёзную озабоченность». «Какими бы ни были аргументы и мотивы, — цитирует Захарову аналитик, — ясно, что развёртывание этих систем является ещё одним шагом на пути к созданию полноценного азиатско-тихоокеанского регионального сегмента глобальной системы ПРО США». Следует иметь в виду, что системы оснащены универсальными ракетными установками, и это значит, что их можно использовать как ударное оружие. И на практике это означает ещё одно нарушение Соединёнными Штатами Договора о РСМД, на сей раз при содействии Японии. Русский глобальный проект против американского: как не ошибиться в выборе



В связи с этим Москва считает, что этот шаг Японии идёт вразрез с усилиями по установлению мира и стабильности в регионе. Мало того, действия Токио противоречат задаче укрепления доверия между Россией и Японией и повлияют на общую атмосферу двусторонних отношений, в том числе и на переговоры, касающиеся мирного договора.



В ноябре прошлого года, пишет далее М. К. Бадракумар, президент России Владимир Путин публично выражал надежду, что Япония пересмотрит свой союз с США — это и есть условие мирного договора.



Теперешний же указ премьера Медведева, подписанный раньше запланированной встречи заместителей министров иностранных дел двух стран для обсуждения сотрудничества «на спорных курильских территориях», означает, видимо, угасание надежд Кремля на проведение Японией независимой внешней политики.



Есть и другие причины усиления Москвой «линий обороны» в районе Сахалина, считает военный эксперт. Причины эти известны: растущая напряжённость из-за Северной Кореи, наращивание военного потенциала США на Дальнем Востоке и новая холодная война между США и Россией. Между прочим, Москва работает над планом создания в регионе новой военно-морской базы для подводных лодок.



Ясно, что в таких условиях российско-японский мирный договор становится ещё более туманной перспективой, резюмирует Бадракумар. Это будет иметь «серьёзные последствия для динамичного развития энергетики в Восточной Азии в ближайшей перспективе». В итоге в трёхсторонней дипломатии (Россия, Китай, Япония) Токио окажется в невыгодном положении.



Забавно, отметим, что совсем недавно, в конце января 2018 г., прямо-таки в преддверии медведевского указа, японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией». Опасные игры



Теперь-то понятно, что Токио предпочитает «углублять» не японско-российские связи, а японско-американские. Что и вызывает противодействие в виде указов Д. Медведева. Противодействие логичное, поскольку Москва постоянно заявляет о том, что вопроса о принадлежности южных Курильских островов не существует: он закрыт. Обсуждать же суверенитет России смысла нет.



Нынешняя позиция Кремля известна не только в России, но и в Японии. Наверняка кое-что об этом слышал и Синдзо Абэ. Вот она: по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Правительство РФ разрешило Минобороны использовать для базирования авиации гражданский аэродром на о. Итуруп. Соответствующее распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым.«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — цитирует документ ТАСС.Напомним, в 2016 году на островах Итуруп и Кунашир Москва разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Ранее, в 2015 году, там же были поставлены на боевое дежурство ЗРК «Тор-М2У».В ноябре 2017 года Кремль принял решение создать на Курильских островах военно-морскую базу. Указанный объект будет размещён на о. Матуа.Россия намерена развернуть военные самолёты на Курилах: премьер Медведев «присвоил» двойное назначение аэропорту на о. Итуруп, относящемуся к «спорной Курильской гряде», пишет на ресурсе Rediff.com известный эксперт М. К. Бадракумар.Стратегическое содержание такого рода действий однозначно, считает эксперт: Москва сделала «большой шаг вперёд в милитаризации Курильских островов». Об этом говорит «развёртывание на объекте военных самолётов, беспилотных летательных аппаратов и командных систем». Аэропорт, напоминает автор, имеет достаточно протяжённую взлётно-посадочную полосу и может принимать «гигантские самолёты».Остров Итуруп, продолжает аналитик, является одним из четырёх островов, которые были «захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны». Этот остров расположен у северо-восточного побережья Хоккайдо, самой большой префектуры Японии.Спор о Курильских островах, которые в Японии предпочитают именовать «северными территориями», препятствует подписанию официального мирного договора между Россией и Японией, напоминает автор. И Токио немедленно «выразил озабоченность» в связи с развёртыванием российских войск на Итурупе. Главный секретарь японского кабмина Й. Суга сказал: «Мы передали по дипломатическим каналам, что это идёт вразрез с позицией нашей страны. Мы собираем информацию о поведении российских военных на северных территориях».Истоки решения Москвы, по предположению М. К. Бадракумара, можно увидеть в контексте американской системы противоракетной обороны «Aegis», ныне развёрнутой в Японии. Дело в том, что в декабре 2017 г. японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет — в размере 46 млрд. долл. США. Выделены и средства на обследование территориальных участков, где могли бы разместиться две наземные батареи «Aegis».Ожидается, что Япония развернёт береговую систему «Aegis Ashore» к 2023 году.Морская версия системы «Aegis» (созданная компанией «Lockheed Martin») уже установлена на японских военных кораблях.В Кремле отказываются принимать уверения Японии о том, что система «Aegis Ashore» предназначена для защиты от ракетных атак противника (северокорейских баллистических ракет). Об этом, напоминает автор, сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова 28 декабря 2017 года. По её словам, решение японского правительства о развёртывании американских систем противоракетной обороны «Aegis Ashore» «вызывает глубокое сожаление и серьёзную озабоченность». «Какими бы ни были аргументы и мотивы, — цитирует Захарову аналитик, — ясно, что развёртывание этих систем является ещё одним шагом на пути к созданию полноценного азиатско-тихоокеанского регионального сегмента глобальной системы ПРО США». Следует иметь в виду, что системы оснащены универсальными ракетными установками, и это значит, что их можно использовать как ударное оружие. И на практике это означает ещё одно нарушение Соединёнными Штатами Договора о РСМД, на сей раз при содействии Японии.В связи с этим Москва считает, что этот шаг Японии идёт вразрез с усилиями по установлению мира и стабильности в регионе. Мало того, действия Токио противоречат задаче укрепления доверия между Россией и Японией и повлияют на общую атмосферу двусторонних отношений, в том числе и на переговоры, касающиеся мирного договора.В ноябре прошлого года, пишет далее М. К. Бадракумар, президент России Владимир Путин публично выражал надежду, что Япония пересмотрит свой союз с США — это и есть условие мирного договора.Теперешний же указ премьера Медведева, подписанный раньше запланированной встречи заместителей министров иностранных дел двух стран для обсуждения сотрудничества «на спорных курильских территориях», означает, видимо, угасание надежд Кремля на проведение Японией независимой внешней политики.Есть и другие причины усиления Москвой «линий обороны» в районе Сахалина, считает военный эксперт. Причины эти известны: растущая напряжённость из-за Северной Кореи, наращивание военного потенциала США на Дальнем Востоке и новая холодная война между США и Россией. Между прочим, Москва работает над планом создания в регионе новой военно-морской базы для подводных лодок.Ясно, что в таких условиях российско-японский мирный договор становится ещё более туманной перспективой, резюмирует Бадракумар. Это будет иметь «серьёзные последствия для динамичного развития энергетики в Восточной Азии в ближайшей перспективе». В итоге в трёхсторонней дипломатии (Россия, Китай, Япония) Токио окажется в невыгодном положении.Забавно, отметим, что совсем недавно, в конце января 2018 г., прямо-таки в преддверии медведевского указа, японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией».Теперь-то понятно, что Токио предпочитает «углублять» не японско-российские связи, а японско-американские. Что и вызывает противодействие в виде указов Д. Медведева. Противодействие логичное, поскольку Москва постоянно заявляет о том, что вопроса о принадлежности южных Курильских островов не существует: он закрыт. Обсуждать же суверенитет России смысла нет.Нынешняя позиция Кремля известна не только в России, но и в Японии. Наверняка кое-что об этом слышал и Синдзо Абэ. Вот она: по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 414 Источник Похожие новости Дагестанская чистка Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа Наш друг Дмитрий Саймс

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