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Медведев рассказал Путину о своем последнем отчете

10 апреля 2018, 18:54  •  39 • В России

Через несколько недель, после инаугурации президента нынешнее правительство, проработавшее шесть лет, будет распущено, и в каком составе соберется новый кабинет министров — усиленно гадают сейчас политологи. Поэтому и традиционный ежегодный отчет о своей работе перед Госдумой премьер Дмитрий Медведев будет давать, подводя заодно итоги всего цикла. Об этом он и заявил на встрече с президентом.

- Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период, - признал Медведев. - Начинали мы с периода восстановительного роста экономики, когда в общем и целом все неплохо развивалось. Потом наступили очень значительные сложности, связанные как с внешними факторами, включая падение цен на энергоносители, а также впоследствии введение санкций в отношении нашей страны, так и с внутренними диспропорциями, которые в экономике накопились.

Тем не менее по итогам за 2017 года премьер считает ситуацию в экономике абсолютно стабильной.

- Хотел бы также особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства, - отметил Медведев. - Всё, что было поручено сделать президентом, всё сделано. Несмотря на сложности удалось выйти на плановые показатели, установленные Майскими указами. Я считаю, что это в общем очень неплохой результат.

- Там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, - сказал Путин. - Поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать.

- Мы это обязательно проанализируем, - подтвердил глава правительства. - Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать.

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