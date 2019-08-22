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Медведев рассказал о станках на уроках труда и жизни без компьютеров

22 августа 2019, 21:39  •  78 • В России

В четверг премьер Дмитрий Медведев отправился в Казань на церемонию открытия международного чемпионата про профессиональному мастерству WorldSkills. Он проводится для того, чтобы сделать рабочие профессии более популярными и престижными. В нашу национальную сборную вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

Премьер пообщался с участниками сборной и пожелал им удачи, а также посетил учебный центр, где тренировалась наша команда. Центр создан на базе Казанского техникума информационных технологий и связи. В момент прихода Медведева в центре занимались школьники 7-9 лет. Они управляли играющими в футбол роботами. Один из роботов никак не мог двинуть на мячу.

- Найдите какого-нибудь Месси, и пусть он забьет! - подошел к детям Медведев.

В этот момент «нападающий» робот и вовсе грохнулся.

- Поднимайте его! - скомандовал Медведев, а потом заметил, - смотреть смешно на это.

В кружке по видеопроизводству у Медведева спросили, чем он увлекался в детстве. Премьер рассказал детям, что когда он учился в школе, там не было ни одного компьютера.

- Не было ни одной электронно вычислительной машины, как это тогда называлось, а когда я поступал в школу даже не было ни одного калькулятора. Я уже не говорю про телефоны, умные часы или что-то подобное. Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, очень простых, а девчонки учились шить и готовить. Так проходили уроки труда, - просветил детей Медведев.

Перед началом церемонии открытия чемпионата WorldSkills премьер также пообщался с молодежной командой Росатома. В будущем ребята из этой команды смогут войти в сборную России.

- Хорошая у вас футболка: «Мои мысли опережают свет», - прочитал надпись Медведев. - Хуже, когда мои действия опережают мысли, вот это нежелательно.

На память ребята подарили Медведеву талисман команды - плюшевого рыжего кота.

- Мы знаем, что у вас непростая работа. Мы хотим поделиться с вами нашей энергией, - заметили дети, протягивая игрушку.

- Будем заряжаться, - засмеялся премьер.

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