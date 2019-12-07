|
Медведев рассказал о препятствиях в переговорах Москвы и Киева по газу
07 декабря 2019, 15:39 • 110 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».
© Александр Астафьев РИА Новости
«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: «Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям»», — сказал Медведев в программе «Вести в субботу». Его слова приводит РИА Новости.
Политик отметил, что поэтому, «хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту».
По его словам, Украина получает газ «гораздо дороже, чем могла бы получать».
«А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз», — добавил премьер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.
Также Путин указал, что условия, предлагаемые Киевом, являются пока экономически неприемлемыми для российской стороны.
Ситуацию с транзитом оценил и украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на соответствующих переговорах.
Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2019, 02:24
|
04 декабря 2019, 09:54
|
03 декабря 2019, 17:39
|
02 декабря 2019, 09:09
|
02 декабря 2019, 05:54
|
01 декабря 2019, 03:39
|
01 декабря 2019, 00:39