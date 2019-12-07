Медведев рассказал о препятствиях в переговорах Москвы и Киева по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: «Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям»», — сказал Медведев в программе «Вести в субботу». Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что поэтому, «хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту».

По его словам, Украина получает газ «гораздо дороже, чем могла бы получать».

«А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз», — добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.

Также Путин указал, что условия, предлагаемые Киевом, являются пока экономически неприемлемыми для российской стороны.

Ситуацию с транзитом оценил и украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на соответствующих переговорах.

Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.