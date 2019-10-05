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Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США

05 октября 2019, 20:09  •  164 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах, высказал мнение премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире «Россия 1».
 
Reuters
 

«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», — цитирует Медведева Интерфакс.

Если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то «тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы».

При этом если Зеленский «заблокирует это расследование», на него «обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов».

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. 

В ходе переговоров Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против Байдена и его сына.

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