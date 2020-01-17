Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вс...
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего ...
Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке
Внештатный режим: почему канцлер ФРГ Меркель выступает за большую самостоятельно...
Главная / Политика

Медведев рассказал, о чем говорил на встрече с Мишустиным

17 января 2020, 14:39  •  110 • Политика

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным функционирование кабинета министров.

"В настоящий момент назначен председатель правительства Российской Федерации, он приступил к исполнению обязанностей, мы сейчас обсуждали разные вопросы, связанные с функционированием правительства", - сказал Медведев на встрече с Мишустиным и ушедшим в отставку правительством.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 17:54
Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с "быдлом"
17 января 2020, 00:24
По закрытой связи в режиме 24/7: Коротченко о том, как Россия и США решают конфликты в Сирии
17 января 2020, 13:24
"Тень президента": Депутат Гаврилов объяснил высокий кредит доверия для Мишустина
17 января 2020, 14:39
Медведев рассказал, о чем говорил на встрече с Мишустиным
16 января 2020, 15:54
Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни
16 января 2020, 21:09
"Я обещаю. Даю слово". Михаил Мишустин - новый премьер-министр России. Ни одного голоса против
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их учен...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 06:39
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского "Боинга" и ошибке оператора
12 января 2020, 01:39
«Господин Турчинов, вам должно быть стыдно!»: Госдума отреагировала на обвинения по «Боингу»
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
14 января 2020, 10:39
"Какой кидок украинцев, хотя Россия предлагала скидку 25%": В отказе "Нафтогаза" не брать российский газ напрямую не увидели логики
12 января 2020, 19:39
"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления
13 января 2020, 08:39
«Пусть себе подерутся между собой»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.