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Медведев рассказал, о чем говорил на встрече с Мишустиным
17 января 2020, 14:39 • 110 • Политика
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным функционирование кабинета министров.
"В настоящий момент назначен председатель правительства Российской Федерации, он приступил к исполнению обязанностей, мы сейчас обсуждали разные вопросы, связанные с функционированием правительства", - сказал Медведев на встрече с Мишустиным и ушедшим в отставку правительством.
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