Медведев рассказал, о чем говорил на встрече с Мишустиным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным функционирование кабинета министров.

"В настоящий момент назначен председатель правительства Российской Федерации, он приступил к исполнению обязанностей, мы сейчас обсуждали разные вопросы, связанные с функционированием правительства", - сказал Медведев на встрече с Мишустиным и ушедшим в отставку правительством.