Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
А Скабеева держалась в сторонке: Поляк Корейба попытался "набить морду"...
Сенцова готовят на обмен? Обладатель "голливудской звезды" этапирован ...
Робот Федя как объединительная сила для россиян
Главная / Политика

Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга России по взносам в Совет Европы

29 августа 2019, 19:09  •  24 • Политика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 - 2018 годы в размере €54,6 млн", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается по линии МИД заплатить в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы - €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы - €1,1 млн, в бюджет Европейского молодежного фонда - €759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом - €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право - €728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в размере €246 тыс.

Кроме того, по линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере €311 тыс. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж") - €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

Тем же документом Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину - обеспечить финансирование указанных расходов.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 12:39
Помощники конгрессменов США на экскурсии в Совфеде интересовались охватом интернета в РФ
28 августа 2019, 22:24
"Реальную цену говорить нельзя": Эксперт о нюансах возможной "вертолётной сделки" Путина и Эрдогана
29 августа 2019, 15:54
Путин и Меркель обсудили перспективы саммита "нормандской четверки", Сирию, Ливию и Иран
29 августа 2019, 14:39
Невиновного на террориста? В Сети вскипели от одних слухов несправедливого обмена Вышинского на Сенцова
29 августа 2019, 01:39
Собянин может стать президентом России, но только техническим - эксперт
29 августа 2019, 08:09
"Все будет": Эрдоган задумался о покупке истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против с...
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед по...
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.