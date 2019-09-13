Медведев: "Работать станем меньше, когда экономика пойдет в гору"

Консультации на тему введения в России четырехдневной рабочей недели продолжаются. В пятницу премьер Дмитрий Медведев встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Профсоюзники выступают не только за сокращение рабочей недели, но и сокращение рабочих часов (были предложения добавить россиянам лишний выходной за счет увеличения рабочего времени в оставшиеся четыре дня). Лидеры профсоюзов, ссылаясь на опыт западных стран, считают, что работать надо меньше, но при этом зарплата у россиян должна остаться такой же. А еще лучше — вырасти.

- Совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника. И естественно, с сохранением условий трудового договора — и об оплате труда, и о размере трудовой недели. В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить, - сказал Медведев.

Другими словами, пойдет наша экономика в гору, тогда можно будет немного и расслабиться. Пока же, как недавно признал сам Медведев, темпы роста экономики значительно отстают от заявленных правительством.