Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, кото...
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
Главная / Политика

Медведев провел первое заседание по системе защиты от новых инфекций

21 октября 2020, 00:55  •  14 • Политика
Первое заседание комиссии Совета безопасности России прошло во вторник по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.
Заседание провел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В частности, Медведев отметил, что в России необходимо создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций.
12 октября президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Согласно указу президента, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний.
За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов — в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426).
Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
20 октября 2020, 21:15
Белоруссия вступит в НАТО при одном условии - Лукашенко
20 октября 2020, 20:20
Наивное "свержение Путина" в исполнении Монеточки оценил Дудь: "Как же страшно звучит..."
20 октября 2020, 20:20
Власти Украины в тисках: США запретили русское спасение, а народ требует принять помощь Путина
20 октября 2020, 21:15
Независимый статус Карабаха оказался невыгодным для России - СМИ
20 октября 2020, 23:05
"Не верим, что чиновники могли так поступить": Завод в шоке от уничтожения российских ИВЛ
20 октября 2020, 23:05
Пентагон просит НАТО прибегнуть к агрессивным действиям против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2020, 21:15
Белоруссия вступит в НАТО при одном условии - Лукашенко
20 октября 2020, 21:15
Независимый статус Карабаха оказался невыгодным для России - СМИ
20 октября 2020, 23:05
"Не верим, что чиновники могли так поступить": Завод в шоке от уничтожения ...
20 октября 2020, 22:05
Ограничительное толкование: США расширили интерпретацию санкций против «Северного пот...
20 октября 2020, 23:05
Пентагон просит НАТО прибегнуть к агрессивным действиям против России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.