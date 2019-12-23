Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На мосту Квинс-Крик столкнулись 69 автомобилей: Полсотни человек пострадало
"Это неоколониальная политика США": Депутат - о "благодарности&qu...
"Ещё бы Шрёдера шпионом назвали": Сети насмешила новость про "шпи...
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналист...
Главная / Украина

Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины

23 декабря 2019, 21:39  •  77 • Украина
Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы с украинской стороны. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
 
© Дмитрий Астахов РИА Новости
 

«Мы им всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», — цитирует Интерфакс главу правительства.

По его словам, Россия «остаётся для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром, несмотря ни на что».

Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев рассказал, что с нынешним премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком контакты прерваны.

«Мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — добавил он.

В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 21:39
Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины
23 декабря 2019, 15:09
«Пустая затея и чёрный пиар»: Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России
23 декабря 2019, 18:24
Контактная группа согласовала условия обмена в Донбассе
23 декабря 2019, 18:24
Глава МИД Украины оценил возможность изменения Минских соглашений
23 декабря 2019, 15:09
Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину
23 декабря 2019, 18:39
Вадим Красносельский: Транзит газа сохранён, утилизация боеприпасов – внутреннее дело ПМР и РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за &quo...
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назва...
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украин...
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
22 декабря 2019, 16:39
"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.