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Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины
23 декабря 2019, 21:39 • 77 • Украина
Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы с украинской стороны. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
© Дмитрий Астахов РИА Новости
«Мы им всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», — цитирует Интерфакс главу правительства.
По его словам, Россия «остаётся для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром, несмотря ни на что».
Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.
Медведев рассказал, что с нынешним премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком контакты прерваны.
«Мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — добавил он.
В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
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