Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя решение WADA по российским спортсменам, заявил, что это «продолжение антироссийской истерии» в хронической форме. Об этом он рассказал на встрече с вице-премьерами в понедельник, 9 декабря.

«То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — приводит его слова ТАСС.

В то же время он признал, что у российского спортивного сообщества пока существуют проблемы с допингом.

«Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе, существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — подчеркнул премьер.

Ранее в понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

В то же время официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд уточнил, что решение агентства не затронет региональные турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года.

25 ноября комитет по соответствию WADA, возглавляемый Тейлором, рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.