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Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
05 декабря 2019, 14:54 • 89 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Reuters
Он заявил, что Зеленский обладает «весьма высокой поддержкой» украинского народа.
По словам Медведева, самое главное — чтобы у Зеленского «хватило силы духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций», сформировавшихся на Украине в политическом истеблишменте и в отдельных слоях общества.
«Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию всё перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал он.
Также Медведев отметил, что очевидно, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе с Россией.
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