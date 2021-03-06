Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации

Кажется, 90-е были буквально вчера, но с выходом очередного интервью о тех странных временах начинает казаться, что мы не страницы истории России листаем, а кино смотрим. Вот и теперь, когда политтехнолог Глеб Павловский заговорил о выборах 1996 года и роли олигархов в процессе, отбою от комментаторов не было. Будто бы забыли, что и "Дмитрий Медведев как-то проговорился на тему, после чего Чубайсу пришлось оправдываться" - именно так трактуют эхо главной фальсификации России.

О тонкостях своей работы Глеб Павловский говорил в беседе с Лента.ру. Сначала ярый противник Бориса Ельцина, а после – один из идеологов его второй президентской кампании, Павловский говорит, что просто не хотел победы Геннадия Зюганова. Мол, Зюганов "сбросит Северный Кавказ, как непрофильный актив" сразу после победы, и обвинит во всём Ельцина. Тогда и появилась идея помочь. Презентовали кампанию Анатолию Чубайсу, и она была одобрена.

Однако главными авторами победы Ельцина в 1996 году Павловский считает олигархов - "первую двадцатку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским". Если бы они не дали денег, то "Ельцин продул бы с разгромным счётом". А во второй десятке помощников в поисках победы была "группа Чубайса" – как раз сюда входил Павловский.

Мы же предлагаем вспомнить следующий элемент мозаики выборов 1996 года – откровения на тот момент президента России Дмитрия Медведева, который на встрече с лидерами незарегистрированных партий в 2012 году заявил, что "выборы в 1996 году выиграл не Борис Ельцин". Именно так сказанное передавал в интервью Юрию Пронько – сегодня ведущему "Первого русского", а тогда радио "Финам" председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. А ещё сказанное подтверждал и Борис Немцов, на то момент сопредседатель Партии народной советы. А "Коммерсант", например, цитировал и слова главы Партии дела Константина Бабкина:

"Да, такая фраза была. Она была сказана в ответ на обвинения Бориса Немцова в нелегитимности выборов и их нужно отменять. Президент ему ответил, что вы были в 90-е годы во власти и принимали активное участие в президентской кампании. И мы знаем, что победил тогда не Борис Николаевич".

Юрий Пронько говорит, что Борис Немцов подтверждал факт сказанного и в беседе с ним. По всей видимости, фальсифицировавшие выборы в 1996 году боялись, что "система подвиснет", победи вдруг противник Ельцина. Как бы там ни было, информацию о скандальном заявлении начали опровергать неназванные "источники в Кремле" через разного рода деловые издания. Ну а если говорить совсем просто: Медведев проговорился – Чубайсу пришлось оправдываться, как участнику всей политической линейки.

Сегодня, когда факт разговора так и остался на уровне "то ли подтверждено, то ли нет", остаётся лишь констатировать, что главными рулевыми кампании Бориса Ельцина были, всё же, олигархи. Однако путь их оказался недолог. В конце концов, все мы помним, как закончил Борис Березовский. А освежить память можно в спецпроекте "Первого русского" о так называемых "святых 90-х", где святости не было ни на грош.