Медведев проехал по Сибири на поезде

Из Новосибирска премьер Дмитрий Медведев отправился в Барнаул. Но не на самолете, как обычно, а спецпоездом, который специально пригнали из Москвы. Гнали двое суток.

- Пришел четко по расписанию! - рассказали корреспонденту «Комсомолки» железнодорожники.

В дороге Медведев провел тематическое совещание - по инвестиционной программе РЖД и развитию железнодорожного транспорта. На развитие инфраструктуры РЖД в 2020-2022 годах планируется направить свыше триллиона рублей, на их обновление — почти 900 миллиардов рублей, на подвижной состав — 488 миллиардов.

Поездка до Барнаула заняла около 3,5 часов.Фото: Елена КРИВЯКИНА

Для совещания отвели вагон-ресторан. Посередине поставили большой длинный стол. Участники совещания, как и полагается в поезде, пили чай из стаканов с подстаканниками: Медведев - зеленый чай, остальные - черный.

- Будьте здоровы! На улице холодно, - поднял подстаканник Медведев.

В то время, когда на совещании присутствовали журналисты (нам пришлось работать стоя), поезд шел помедленнее, чтобы не сильно шатало.

Поездка до Барнаула заняла около 3,5 часов. Как признался премьер, он решил проехать по железной дороге «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда». Из Барнаула спецсостав снова вернется в Москву, но уже без премьера и его сопровождающих (они полетят самолетом).

Из Барнаула спецсостав снова вернется в Москву, но уже без премьера и его сопровождающих (они полетят самолетом).Фото: Елена КРИВЯКИНА

По прибытии в Барнаул Медведев встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а в среду проведет совещание по развитию сельских территорий.

Медведев едет по Сибири на поезде.Премьер провёл в дороге совещание по инвестиционной программе РЖДЕлена КРИВЯКИНА

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники