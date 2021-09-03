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Медведев призвал не ссылаться на СССР при оценке качества жизни в регионах

03 сентября 2021, 19:10  •  105 • Политика
Дмитрий Медведев призвал не ссылаться на СССР при оценке качества жизни людей.
При оценке социально-экономического положения регионов не эффективно ссылаться на состояние дел при СССР, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Сейчас ссылки на советский период уже не срабатывают, поскольку много времени прошло, изменились требования людей к качеству жизни, включая водопроводы, само качество воды, экологию,
- рассказал политик во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
Медведев напомнил, что появились новые экономические возможности, новые производства, возможность заниматься бизнесом.
Зампред Совбеза назвал очень важными предстоящие выборы, в том числе главы республики, и пожелал Темрезову "максимального успеха". Выборы главы республики пройдут 19 сентября в парламенте Карачаево-Черкесии.

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