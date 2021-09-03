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Медведев призвал не ссылаться на СССР при оценке качества жизни в регионах
03 сентября 2021, 19:10 • 105 • Политика
Дмитрий Медведев призвал не ссылаться на СССР при оценке качества жизни людей.
При оценке социально-экономического положения регионов не эффективно ссылаться на состояние дел при СССР, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
- рассказал политик во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
Медведев напомнил, что появились новые экономические возможности, новые производства, возможность заниматься бизнесом.
Зампред Совбеза назвал очень важными предстоящие выборы, в том числе главы республики, и пожелал Темрезову "максимального успеха". Выборы главы республики пройдут 19 сентября в парламенте Карачаево-Черкесии.
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