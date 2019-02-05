Медведев призвал не допускать белорусского демпинга

Во вторник премьер Дмитрий Медведев отправился в подмосковную Щербинку осматривать лифтостроительный завод. Компанию ему составляли вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Они прошлись по цехам, обсудили главных конкурентов предприятия и перспективы импортозамещения в лифтостроении. Оказалось, что главная заноза щербинских производителей лифтов - это белорусы в лице Могилевского завода лифтового машиностроения. Медведеву рассказали, что Могилевскому заводу оказывают хорошую господдержку, в итоге его продукция стоит дешевле, и ее охотно покупают в России.

- Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция - это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться. Всякая кооперация должна быть взаимна, иначе зачем это надо. У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было, - заметил Медведев.

Ежегодно в России в эксплуатацию вводится порядка 40 тысяч лифтов. Около 70% из них сделаны нашими производителями, 30% - иностранными.

- Загрузка заводов недостаточная, спрос нужно стимулировать! - заявил премьер на состоявшемся после осмотра завода совещании.

Как рассказал глава Минстроя Владимир Якушев, объем использования отечественных лифтов за четыре года уже вырос на 10%. Этому поспособствовала программа капитального ремонта в многоквартирных домах.

- За это время заменено 78,1 тысяч лифтов. Объем ежегодной замены лифтов вырос в шесть раз, - сообщил глава Минстроя.

Поговорили и о безопасности лифтов. Медведев предложил

объединять мелких производителей грузоподъемных машин и лифтов в крупные кластеры со своими испытательными центрами.

- Нам нужно качественное оборудование, безопасность нужна, - заметил Медведев.

Сергей Собянин с этим согласился и предложил вернуть категории опасности.

- Это бы позволило четко выстроить всю цепочку контроля за производством, монтажом, безопасностью лифтового оборудования, - сказал градоначальник.

Сейчас, по его мнению, зачастую нет понимания, что происходит на этапе монтажа и последующей эксплуатации лифтов. Собянин не стал приводить печальные истории с использованием лифтов, которые периодически происходят в столице, но все и так поняли, почему мэр об этом заговорил.

- Можно и по категориям посмотреть, - поддержал Медведев.

Премьер напомнил, что до конца 2024 года на нацпроект «Жилье и городская среда» потратят около триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета. Благодаря этому в ближайшие шесть лет ежегодно 5 миллионов семей смогут улучшать свои жилищные условия.

- Но высокие темпы строительства не должны влиять на качество и безопасность возводимых зданий. У застройщиков должно быть все необходимое: подъемные краны, другие машины и, конечно, лифты, вентиляционные системы, я уже не говорю о стройматериалах. С учетом нашего курса на импортозамещение это должно быть российское, - заявил Медведев.