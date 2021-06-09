Медведев призвал критически оценить работу «Единой России»

Необходимо критически оценить работу партии «Единая Россия» (ЕР) и подготовить новую программу с учетом нынешней ситуации. Такое мнение 9 июня высказал председатель партии Дмитрий Медведев.

«Нужно критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом и нынешней ситуации, и, конечно, нынешнего опыта, изменившихся обстоятельств. Постараться сделать партию открытой для любого человека», — сказал Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.

Также Медведев считает, что членам партии стоит активнее рассказывать гражданам о достижениях, так как они со временем о них забывают, а в ходе политической борьбы ЕР «никто щадить не будет».

«Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить — это не сделано, это плохо, этим мы недовольны», — добавил председатель «Единой России».

Как отметил Медведев, за последние пять лет партия приложила немало усилий, например, для повышения доступности жилья, а также для упрощения процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продления дачной амнистии, расселения аварийного жилья и др. Он отметил, что партия вела активную работу для поддержки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, единоросы добились быстрого принятия поправок о поддержке россиян в пандемию.

Председатель «Единой России» также высказал мнение, что у партии есть всё, чтобы победить на предстоящих выборах в ГД. Он отметил, что избирательная кампания будет непростой, но у ЕР есть возможности для победы над конкурентами.

«Единая Россия» — ведущая политическая сила в нашей стране, правящая партия», — подчеркнул Медведев.

Предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране 30 мая. В этом году в нем приняли участие почти 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

По словам председателя «Единой России», предварительное голосование стало самым масштабным за всю историю праймериз организации. Он добавил, что организация процедуры онлайн проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак, однако система «прошла проверку на прочность».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.