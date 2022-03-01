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Медведев призвал европейских чиновников следить за речью

01 марта 2022, 20:50  •  208 • Политика
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 марта отреагировал на слова главы минфина Франции Брюно Ле Мэра о том, что России будет объявлена «тотальная экономическая и финансовая война».
«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал Медведев в Twitter.
Ле Мэр сделал свое заявление ранее в этот же день в эфире радиостанции France Info. По его словам, удар будет нацелен на всю российскую экономическую систему и «российский народ тоже заплатит». Он добавил, что рестрикции будут применяться до тех пор, пока РФ не встанет на путь деэскалации и не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что фактически речь идет не о развязывании тотальной экономической войны против России, а о создании глобального экономического кризиса, в котором Европа выполняет заказ США.
Накануне министерство финансов Соединенных Штатов запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки страны обладают достаточным запасом обеспечения. Она также обратила внимание, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно в текущих условиях, а замена системе SWIFT предусмотрена.
Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Позднее он разорвал дипломатические отношения с Россией.
До этого, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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