Медведев призвал ЕР ответственно выполнять задачи из послания Путина

Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единороссы несут двойную ответственность за выполнение задач, которые озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 января.

«На нас, на тех, кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность. С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом курс по всем направлениям. <...> С другой стороны, мы единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране», — сказал Медведев.

Он отметил, что партия всегда поддерживала инициативы президента. Это касается, например, мер социальной поддержки людей или обеспечения макроэкономической стабильности страны.

При этом Медведев подчеркнул, что у «Единой России» масса сторонников, среди которых губернаторы ряда регионов. Кроме того, он напомнил, что партия обладает и конституционным большинством в Думе.

Таким образом, Медведев уверен, что необходимо организовать работу в партии с максимальной эффективностью. Одно из предложений — закрепить ответственного в партии за каждую из задач.

15 января Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет. Отмечается, что на первоначальном этапе сумма выплат составит половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.