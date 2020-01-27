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Медведев призвал ЕР ответственно выполнять задачи из послания Путина

27 января 2020, 20:39  •  88 • Политика
Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единороссы несут двойную ответственность за выполнение задач, которые озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 января.
«На нас, на тех, кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность. С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом курс по всем направлениям. <...> С другой стороны, мы единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране», — сказал Медведев.
Он отметил, что партия всегда поддерживала инициативы президента. Это касается, например, мер социальной поддержки людей или обеспечения макроэкономической стабильности страны.
При этом Медведев подчеркнул, что у «Единой России» масса сторонников, среди которых губернаторы ряда регионов. Кроме того, он напомнил, что партия обладает и конституционным большинством в Думе.
Таким образом, Медведев уверен, что необходимо организовать работу в партии с максимальной эффективностью. Одно из предложений — закрепить ответственного в партии за каждую из задач.
15 января Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет. Отмечается, что на первоначальном этапе сумма выплат составит половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.
Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

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