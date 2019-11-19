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Медведев призвал белорусов «понизить градус» риторики

19 ноября 2019, 23:39  •  62 • В России

За окном уже была темень, а в подмосковной резиденции Дмитрия Медведева «Горки» все еще продолжались российско-белорусские переговоры. 8 декабря наши страны будут праздновать юбилей: 20 лет договору о создании Союзного государства. По этому случаю президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко должны подписать программу дальнейшей интеграции. Времени уже в обрез, а делегации все еще не могут согласовать важные нюансы. Белоруссия старается не прогадать и получить максимальную выгоду от более тесной дружбы с Россией. В свою очередь Россия пытается не допустить, чтобы младший брат полностью сел ей на шею. Во вторник на заседании Совмина Союзного государства делегации России и Белоруссии вновь пытались договориться. Переговоры под руководством премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса вместо двух часов растянулись на семь. Пришлось даже дважды делать перерыв на еду.

- Когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже неловко себя почувствовал, - сказал Румас Медведеву перед началом совмина.

- Это не наши проделки! - поспешил предупредить Медведев заподозривших неладное белорусов.

- Но когда уже подъезжали к Горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет, - заметил Румас.

На этом шутки закончились. Пару месяцев назад Медведев и Румас согласовали перечень дорожных карт (всего их 31). По этим направлениям и должна идти дальнейшая интеграция. Но предметно по некоторым дорожным картам Россия и Белоруссия никак не могут договориться.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и Дмитрий Медведев во время заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Не все шло просто по ряду положений этих карт, сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы, - заметил Сергей Румас.

А потом отдельно пояснил, на каких условиях Белоруссия готова к углублению сотрудничества.

- Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, - перечислил Румас.

- Мы не обо всем договорились, есть очень сложные темы. Тема энергетики, например. У каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере. Касается ли это газа, нефти, электроэнергетики, - сказал Медведев на состоявшейся после переговоров пресс-конференции.

Еще одна спорная тема - макроэкономические отношения, таможенная политика.

- Где-то разногласия носят чисто технический характер, а где-то это достаточно серьезные вопросы, которые можно будет урегулировать только на уровне глав государств. Но наши позиции буквально каждый день сближаются, - сказал Медведев.

Делегации договорились, что за неделю подготовят новые версии дорожных карт, с учетом состоявшегося обсуждения. А потом проведут еще одну встречу. По словам Медведева, несмотря на то, что часть спорных вопросов решить не удалось, все же есть шанс к 8 декабря представить подготовленные документы на подпись Путину и Лукашенко.

Как рассказал Сергей Румас, не менее 20 дорожных карт из 31-й готовы к подписанию. Говоря о дорожной карте по газу (по ней идут особенно жаркие споры), Румас сообщил, что изначально там было четыре неурегулированных вопроса, а сейчас их осталось два.

- Но вопрос не в арифметике. Даже если останется одна несогласованная дорожная карта, которая имеет значение для той или иной стороны, то вопрос интеграции может быть поставлен под угрозу. Мы должны почувствовать пределы гибкости в позициях друг друга. Такие переговоры - это способность пойти на компромисс и выйти за рамки стереотипов, которые нас связывают, - заявил Медведев.

При этом он призвал Минск снизить накал риторики при обсуждении вопросов интеграции.

- Это непростые процессы, и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций: куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно сейчас принимать решение, по каким вопросам не нужно принимать решение. Думаю, для нас очень важно в настоящий момент градус такой риторики существенно понизить. Мы должны в спокойном прагматическом ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, - заявил Медведев.

Заявление для прессы по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии в резиденции "Горки". Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Напомним, что на днях Лукашенко поставил под сомнение целесообразность Союза России и Белоруссии, заявив, что республике каждый год ставят новые условия.

- Здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а прагматичный подход, который позволит выйти на окончательные договоренности, - заявил Медведев.

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